Половина задержанных несовершеннолетние.

Три человека получили серьезные ранения - по предварительной информации, от пуль полицейских - во время протестов против COVID-ограничений в Роттердаме (Нидерланды).

Еще 51 человек был арестован, передает Reuters. При этом половина задержанных - люди младше 18 лет.

"Трое участников беспорядков, получившие ранения в результате выстрелов, остаются в больнице", - отметили в полиции.

Власти расследуют инциденты со стрельбой, в том числе проверяют информацию о вине правоохранителей.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что протест превратился в "оргию насилия".

"Полицию заставляли доставать оружие и даже прицельно стрелять", - сообщил он на пресс-конференции в субботу, 20 ноября.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в своем заявлении назвал "крайнее насилие" против полиции и пожарных в Роттердаме "отвратительным".

"Право на протест очень важно в нашем обществе, но то, что мы видели прошлой ночью, было просто преступным поведением", - отметил он.

Протесты в Нидерландах: что произошло

Протестующие собрались в Роттердаме, чтобы выразить несогласие с планами правительства ужесточить коронавирусные ограничения, в частности, закрыть доступ в помещения для людей, у которых нет так называемых ковидных пропусков с информацией о вакцинации, перенесенном COVID-19 или негативном результате теста.

Во время акции толпы бунтовщиков жгли автомобили и бросали камни в полицию.

Читайте такжеАвстрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию против COVID-19Организаторы запланированного субботнего протеста в Амстердаме заявили об отмене мероприятия после столкновений накануне. Несмотря на это, несколько тысяч протестующих вышли на марш к центральной площади города. Мероприятие проходило мирно под контролем большого количества полицейских.

Позже в субботу несколько сотен протестующих собрались на Музейной площади - в популярном туристическом месте, за которым также внимательно наблюдали правоохранители.

Кроме того, в южном городе Бреда прошла музыкальная акция протеста местных ди-джеев против текущих COVID-мер, в том числе ограничения работы баров, ресторанов и клубов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова