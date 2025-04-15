Некоторые садоводы используют соль для уничтожения сорняков, но этого способа следует избегать любой ценой.

Сорняки - общая беда всех садоводов. Пытаетесь ли вы очистить газон от одуванчиков или справляетесь с пробивающимися сквозь щели во внутреннем дворике сорняками, скорее всего, вы уже испробовали несколько различных методов.

Издание Homes and Gardens выяснило, работает ли вирусное средство с солью для уничтожения сорняков.

Профессиональный садовод и автор статьи Томас Раттер отметил, что, если вы боретесь с инвазивными сорняками, подумайте дважды, прежде чем доставать соль. Хотя это может дать краткосрочный результат, использование соли для уничтожения сорняков чревато серьезными долгосрочными последствиями.

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На мой взгляд, от этой стратегии следует воздержаться, иначе вы рискуете нанести долгосрочный ущерб своему двору. Хотя соль действительно убивает сорняки, вызывая обезвоживание и нарушая их способность поглощать воду, она также влияет на ландшафт двора, просачиваясь в почву и повреждая деревянное покрытие.

Можно ли солью убить сорняки

Соль, или хлорид натрия, является коррозийным продуктом, и при использовании соли для уничтожения сорняков в укладке - будь то гранит, песчаник или керамогранит - регулярное и многократное применение почти наверняка приведет к износу.

Соль притягивает влагу, что может вызвать проблемы в северных регионах, поскольку замораживание и оттаивание зимой приводит к образованию трещин, особенно на мощеных участках, которые уложили много лет назад.

Вы также можете заметить обесцвечивание или белый порошкообразный осадок на тротуарной плитке, известный как эффлоресценция, которая часто встречается на недавно построенных объектах.

Таким образом, хотя в краткосрочной перспективе тротуарная плитка может выглядеть чище и без сорняков, использование соли для избавления от них может нарушить целостность тротуара и дорожек и в конечном итоге обойдется дороже в долгосрочной перспективе.

Что будет, если траву посыпать солью

В то время как повреждение декоративной отделки, несомненно, вызывает беспокойство, самой большой проблемой использования соли для уничтожения сорняков в брусчатке является процесс выщелачивания, в результате которого соль попадает в окружающую среду и негативно влияет на здоровье почвы.

При обильных осадках соль будет перемещаться с поверхностными стоками, попадая с дорожек в клумбы, оставляя их непригодными для жизни всех растений и полезных почвенных микроорганизмов. Поэтому, если у вас есть газон, клумбы или огород рядом с тротуаром, со временем вы заметите, что растения испытывают трудности, вянут или даже погибают.

Вместо этого самый безопасный способ очистить патио от сорняков - это прополка вручную.

Ранее УНИАН писал, какие растения не дают расти сорнякам.

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