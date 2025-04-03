Эксперты рассказали, что посеять для борьбы с сорняками в апреле, а также чтобы украсить свой сад.

С приходом теплых дней дачники начинают приводить в порядок свои сады и огороды - пропалывают, сеют и сажают. Именно в это время британские специалисты советуют высадить на своем участке почвопокровные растения-многолетники, и не только ради эстетической привлекательности, но и ради их практической пользы - борьбы с сорняками. Чем можно засеять участок, чтобы не росли сорняки, рассказываем ниже.

Напомним, ранее мы также рассказывали, чем заменить стаканчики для рассады - блогер-садовод подсказал дешевую альтернативу торфяным горшкам.

Как избавиться от сорняков в саду - что посеять

Почвопокровные растения служат естественным средством подавления сорняков, а также защитным слоем для сохранения влаги и питательных веществ в почве. Учитывая эти преимущества, специалисты по садоводству недавно рассказали о своих лучших вариантах почвопокровных растений, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Из того, что можно сеять на огороде, чтобы не рос сорняк, но чаще все-таки в саду, эксперты выделили бруннеру крупнолистную (Brunnera macrophylla), известную также как незабудочник.

Известный эксперт по растениям Тим Ингрэм называет этот многолетник "одним из лучших весенних почвопокровных растений", доступных садоводам. "Если бы мне пришлось выбирать только одно растение, то это была бы бруннера крупнолистная. Эта многолетняя незабудка невероятно вынослива, легко распространяется и процветает на всех садовых грядках. Она постоянно цветет в течение нескольких месяцев, обычно с середины марта до середины мая, органично сочетаясь с другими сезонными растениями", - говорит эксперт.

По данным Королевского садоводческого общества, бруннера крупнолистная - это листопадный многолетник с крупными серебристыми листьями в форме сердца и зелеными прожилками. Он выполняет несколько важных функций:

вытесняет сорняки;

улучшает эстетику сада;

удерживает влагу в почве;

борется с эрозией почвы.

По мнению экспертов, это делает незабудочник ценным выбором для ландшафтов, не требующих особого ухода.

Бруннера крупнолистная хорошо растет на умеренно плодородной, богатой гумусом, влажной, но хорошо дренированной почве. Перед посадкой этого растения специалисты советуют садоводам убедиться, что почва не промерзшая и не перенасыщена влагой. Нежно-голубые цветы незабудочника придают очарование весенним садам и еще больше укрепляют его репутацию как превосходного почвопокровного растения.

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