В коровьем молоке есть несколько ингредиентов, которые помогают здоровью ногтей, а именно - витамины группы B, железо, магний и цинк.

Многие питательные вещества, которыми славится молоко, а именно белок, кальций и витамин D могут принести пользу вашим ногтям, пишет healthdigest.com.

Отмечается, что организму необходим кальций и белок, чтобы ногти не были тонкими, слабыми и ломкими, а витамин D - чтобы они не шелушились и не трескались, отметила доктор Шейла Виджаясингхе. И это не единственные полезные для ногтей питательные вещества в молоке.

Молоко - польза для здоровья ногтей

В коровьем молоке есть еще несколько ингредиентов, которые также помогают здоровью ногтей, а именно - витамины группы B, железо, магний и цинк. Одна чашка цельного молока содержит 46% рекомендуемой суточной нормы витамина B12, 7% рекомендуемой суточной нормы магния, 11% рекомендуемой суточной нормы цинка и 0,073 миллиграмма железа.

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Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале BMJ Case Reports, дефицит витамина B12 может проявляться в синеватом цвете и затемненных полосах на ногтях. Этот витамин необходим для усвоения железа и поддержания ногтей крепкими и здоровыми.

А исследование 2013 года, опубликованное в Международном журнале трихологии, показало, что дефицит цинка может привести к снижению скорости роста ногтей, а также к их хрупкости и ломкости.

Само собой разумеется, что независимо от того, ищете ли вы продукты, которые следует есть для укрепления ногтей, коровье молоко подходит не всем. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в Журнале Американской академии дерматологии, потребление молочных продуктов считалось провоцирующим фактором обострения прыщей. Кроме того, в исследовании 2019 года опубликованном в Журнале микробиологии, иммунологии и инфекций пришли к выводу, что молочные продукты могут усугубить экзему.

Напомним, ранее УНИАН писал, какое молоко полезнее для здоровья - сырое или пастеризованное.

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