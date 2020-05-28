В Норвегии пара под полом спальни нашла могилу викингов

Пара решила сделать ремонт, а обнаружила археологический артефакт.

В городе Буде (Норвегия) семейная пара нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Предположительно, находке более тысячи лет.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на портал Bodonu, Марианн Кристиансен вместе с мужем собирались утеплить пол. Однако, под половицами оказалась насыпь камней, когда ее разобрали, то нашли предмет, похожий на колесо от детской игрушки, и большой железный топор. Супруги предположил, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией норвежского округа Нурланд, которая отвечает за культурное наследие.

Когда на место прибыли специалисты, они начали раскопки и пришли к выводу, что под домом находится могила эпохи викингов. Археолог Мартинус Хаугли уточнил, что могила относится к десятому веку. Найденные предметы уже отправлены на изучение.

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