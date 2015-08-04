В Норвегии открывается школа викингов

Учебная программа включает ковку мечей, греблю, гончарное мастерство, столярную работу и изготовление ювелирных украшений. Студентов научат делать крышу из соломы, передает Еспресо.TV со ссылкой на TheLocal.no. Кроме того, ученики будут учиться ритуалам викингов, в том числе приношению животных в жертву.

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Как заявил директор колледжа, который находится в 150 км на запад от Осло, Арве Хусбю, учебное заведение получило большое количество заявок. По его словам кто-то из будущих студентов заинтересовался викингами после просмотра сериалов, другим интересно изучить мастерство ремесленника.

Норвежское издание отмечает, что интерес к древним скандинавским воинам усилился в последние годы благодаря таким телешоу, как "Игра престолов" и "Викинги".