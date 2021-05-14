Курьезный инцидент произошел в Чикаго / скриншот из видео
В США кот прыгнул с пятого этажа горевшего дома и спокойно пошел дальше по улице.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Курьезный инцидент произошел в Чикаго. В здании как раз бушевал пожар, так что животному не оставалось ничего другого, как прибегнуть к отчаянному шагу. Кот выпрыгнул из окна, а потом приземлился на лужайку рядом с домом и спокойно пошел себе дальше.
Пользователи соцсетей шутят, что таким образом хвостатый испытал одну из своих девяти жизней.
В США кот прыгнул с 5 этажа горевшего дома и спокойно пошел дальше
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