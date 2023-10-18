Люди пришли в ужас после того, как микробиолог показал, как много бактерий распространяют сушилки для рук в общественных туалетах.

Когда вы моете руки в общественном туалете, меньше всего хочется, чтобы они были еще более грязные, чем до этого. Микробиолог поделился шокирующими результатами, сколько микробов содержится в общественных сушилках для рук.

Обнаружив поразительное количество бактерий в сушилках для рук, микробиолог Тим Колл провел эксперимент, услышав от многих людей, что они отказываются пользоваться ими из-за большого количества бактерий, которые в них могут сохраняться. Поместив чашку Петри в ванную комнату, а вторую и третью чашки Петри в сушилку для рук, он был потрясен полученными результатами.

"Я провел этот тест, потому что многие считают, что сушилки для рук - это ужасный способ высушить руки после мытья. Я не уверен, что действительно верю в это", - пояснил Тим.

Он сделал странное открытие, поместив чашку Петри в общественный туалет на 10 минут, чтобы посмотреть, что содержится в воздухе, и обнаружил пять колоний бактерий. Затем микробиолог провел второй тест, поместив чашку Петри под сушилку для рук и включив датчик движения на один поток воздуха.

После этого он обнаружил восемь колоний бактерий, а после того, как чаша Петри стояла под сушилкой под несколькими потоками воздуха, он обнаружено 15 колоний. Затем Тим поместил в сушилку новый образец, помахал рукой для 10 обдувов и обнаружил поразительные 20 колоний бактерий, а также два больших пятна грибка. Однако он считает, что сушилка для рук не так вредна, как думают люди.

"Мой эксперимент показал простой тест воздуха в ванной комнате и тест воздуха, выдуваемого на чашку Петри с разным количеством выдуваемого воздуха. Хотя эксперимент показал, что в воздухе присутствуют бактерии и что небольшое их количество попадает на руки, я не верю, что это происходит из-за сушилки для рук. Я считаю, что сушилка для рук просто вытягивает воздух из помещения, и этот воздух уже загрязнен. По моему мнению, вы можете совершенно спокойно пользоваться сушилкой для рук", - объяснил ученый.

Ранее УНИАН писал, что экспертами по гигиене пищевых продуктов из High Speed Training провели исследование, которое показало, что некоторые части холодильника в три раза грязнее, чем сиденье унитаза.

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