Сколько раз нужно мыть руки после туалета и можно ли их мыть без мыла, но горячей водой.

Кажется, о том, когда и как мыть руки, знают все. Тем не менее, время от времени появляются вопросы по типу "Как часто нужно мыть руки?", "Что будет, если не мыть руки?", "Мыть с мылом или без?" Давайте еще раз вспомним, почему нужно мыть руки с мылом и в каких случаях об этом нельзя забывать.

Что будет, если не мыть руки с мылом

Начнем с главного - почему так важно мыть руки. В течение дня мы бываем в разных местах - магазин, транспорт, общественный туалет - и касаемся множества поверхностей. На них обитают армии вирусов, бактерий и грибков, а они, в свою очередь, могут стать причиной многих заболеваний - тех же диареи, гриппа, ОРВИ и да, того же коронавируса. Но если регулярно мыть руки и делать это правильно, то эти бактерии и вирусы можно обезвредить.

Зачем нужно мыть руки - для детей этот вопрос вообще не должен быть на повестке дня. Когда мы грязными руками начинаем трогать лицо - глаза, нос, рот - большинство бактерий и вирусов проникают внутрь. И, если взрослый человек может воздержаться и лишний раз не потереть нос, то дети не контролируют это процесс, и, кроме этого, часто тянут руки в рот. Поэтому важно следить, чтобы у ребенка были чистые руки или за тем, чтобы он ими не касался лица, например, во время игры в песочнице.

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Можно ли мыть руки без мыла? Вряд ли. Если просто ополоснуть их водой - даже пусть и очень горячей, она все равно не смоет микробы, грязь или жир. Это все делает мыло, поэтому мыть руки без него просто не имеет смысла.

Почему надо мыть руки с мылом после туалета

Туалет - это место обитания бактерий и вирусов, а если это общественный туалет - то и вовсе клондайк. Дверная ручка, щеколда, кнопка смыва унитаза - все, к чему вы касаетесь, кишит этой нечистью. Особенно опасной считают кишечную палочку, которая устойчива к антибиотикам, и смертность от которой в 2 раза выше, чем от других штаммов. Риск подцепить кишечную палочку как раз выше всего у тех, кто не моет руки после туалета. Вот почему так важно не забывать о мытье рук после посещения клозета.

Меж тем, ученые определили, что есть поверхности, которые грязнее даже тех, что в туалете. Например, кнопки лифта в больнице, стационарные и мобильные телефоны, клавиатура компьютера в общественных местах. Деньги - это вообще отдельный разговор: на поверхности купюр и монет часто обитают сальмонелла, вирус гепатита А, норовирус, ротавирус и риновирус. Они передаются через контакт с банкнотами и могут стать причиной заражения. Поэтому после денег нужно в обязательном порядке вымыть руки с мылом.

Как часто надо мыть руки с мылом

Нужно ли мыть руки после туалета - мы выяснили. А в каких случаях еще и как часто? Ответ очень прост: каждый раз, когда вы их испачкали. Врачи советуют делать это не менее 6 раз в день, но у каждого человека свой образ жизни, поэтому для каждого это индивидуально.

Мытье рук обязательно:

перед едой и после нее;

до приготовления пищи, во время и после этого - в особенности, если вы работали с сырым мясом или рыбой;

после того, как чихнули или высморкались;

после контакта с человеком, который болеет;

после замены подгузника ребенку или после того, как вы отвели его в туалет (или посетили туалет сами);

после того, как погладили животное, покормили его или убрали за ним;

после того, как выносили мусор.

Не забывайте также мыть руки всякий раз, когда пришли с улицы домой, и приучайте к этому детей.

Сколько нужно мыть руки по времени

Всемирная организация здравоохранения советует уделять мытью рук около 20-30 секунд. Следует намочить руки, вспенить мыло и тщательно помыть тыльную сторону рук, затем - ладони, потереть между пальцами, возле ногтей и под ними. После - ополоснуть водой и вытереть насухо или высушить. Сколько раз нужно мыть руки после туалета? Одного раза достаточно - но тщательно.

Вытирать или сушить руки, кстати, обязательно - на влажных руках быстрее оседают патогены, а бактерии быстрее передаются другим людям.

В то же время, говорят эксперты, нельзя и впадать и в другую крайность и бегать мыть руки каждые 10 минут - слишком частое мытье пересушивает и повреждает кожу рук, так как она не успевает восстанавливаться после очередного мытья. Поэтому "золотое" правило здесь: все хорошо в меру.

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