Скотти Килмер имеет более 50 лет опыта работы с двигателями и знает о них кое-что.

Широко распространено мнение, что включение кондиционера во время поездки приведет к увеличению расхода бензина, а не экономии.

Механик Скотти Килмер, у которого 55 лет опыта работы, в своем блоге в TikTok объяснил, почему это может быть неправда.

"Современные автомобили довольно эффективны, и вы, возможно, не думаете об этом, но когда окна вашей машины закрыты, ваша машина, едущая по дороге, становится более аэродинамичной. Но когда вы опускаете окна, это становится менее аэродинамичной и менее эффективной", - цитирует эксперта издание The Sun.

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По его словам, если на улице жарко и в машине опущены окна во время движения, то получите меньше бензиновых миль, чем если бы окна были закрыты.

"Если вы включите кондиционер, то небольшое количество энергии, которое двигатель использует для работы, практически равно энергии, потерянной, когда у вас опущены окна с выключенным кондиционером. Если вы не готовы ехать по шоссе в жару с плотно закрытыми окнами, вы не увеличите расход бензина при включенном кондиционере", - считает Килмер.

Многие пользователей соцсети согласились с экспертом.

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