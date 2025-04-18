Произвольное количество дней в месяцах и "странная" продолжительность недели привычны для нас, но когда-то люди пытались сделать отсчет времени более удобным.

Метрическая система является одним из немногих однозначно положительных последствий Великой Французской революции, которая до сих пор имеет неоднозначное восприятие даже в самой Франции. Тогда революционное правительство в Париже предложило универсальную систему измерения расстояния и массы, которая базировалась на законах физики, а не на длине чьих-то ног и локтей. И на удивление система прижилась.

Кроме того французское революционное правительство предложило и новый календарь - более упорядоченный и основанный на природных циклах, а не на смеси христианских и языческих традиций. Но вот тут уже революционеров настигла неудача. Почему же революционный календарь не сработал и западный мир до сих пор называет месяцы именами языческих императоров Римской империи, объяснил научный вестник IFL-Science.

Хотя мы и привыкли к нему, но нынешний григорианский календарь, которым пользуется большинство стран мира, на самом деле далеко не идеален. Во-первых, месяцы произвольно меняют продолжительность от 28 до 31 дня. Во-вторых, названия месяцев во многих языках не имеют ничего общего с окружающей реальностью и отсылают к римским временам, или даже раньше.

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Вот почему французские революционеры выбросили старый "религиозный" календарь и разработали радикально новую систему, которая, на их взгляд, была более стройной и светской. И теперь отсчет лет велся не от Рождества Христова, а от первого дня Французской революции. Также революционеры предложили разделить год на одинаковые 30-дневные месяцы. Дополнительные 5 дней (6 в високосный год), которые оставались в конце года, были объявлены сплошь праздничными.

Вместо 7-дневной недели вводилась 10-дневная. Были также отменены старые названия месяцев. Сначала их решили просто пронумеровать (первый месяц, второй месяц и так далее), но впоследствии им дали названия, привязанные то времени года. Например, вместо ноября (новые месяцы лишь приблизительно соответствовали во времени старым месяцам) теперь был месяц брюмер, то есть туманный месяц, вместо января - нивоз, то есть снежный месяц, а вместо мая был флореаль, то есть месяц цветения.

Как видим, французы изобрели названия месяцев, которые давно существуют в большинстве восточноевропейских языков, в частности в украинском (но не в русском!).

Французский революционный календарь не просто придумали, но и ввели на государственном уровне. Он начал действовать 5 октября 1793 года, но продержался недолго. Уже с 1 января 1806 года Франция при правлении Наполеона вернулась к "странному" христианско-языческому календарю. И на то было несколько весомых причин.

Во-первых, ни одна другая страна мира, кроме самой Франции, на новый календарь не перешла. И это создавало огромные проблемы. Было не так уж и просто организовать международную встречу, когда для части участников это суббота, 21 февраля 1795 года, а для остальных - это 3-й день первой декады Ветреного месяца Третьего года Французской революции.

Но даже внутри самой Франции календарь не встретил широкой народной поддержки. В то время как кучка революционеров-радикалов, захвативших государственную власть, радостно приветствовали изменения, широкие народные массы не видели смысла в новом календаре, который не учитывал многовековых традиций.

Провал французского республиканского календаря показал то, насколько трудно повлиять на привычки, глубоко укоренившиеся в культуре народа. Часто они сильнее логики и сухого расчета.

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