Она отметила, что стремление быть идеальным и отвечать социуму не сделает человека счастливым.

Легко идти по жизни, но при этом чувствуя себя не идеальным, возможно, главное руководствоваться всего одним правилом.

Люди постоянно стремятся измерить себя внешним факторам, таким как зарплата или материальные блага, чтобы определить статус или ценность, пишет CNBC. "Нам говорят с рождения, как нужно себя проявить и что нам нужно делать, чего добиваться, иметь, как выглядеть, чтобы быть достаточно хорошими", - отметила лайф-коуч Франческа Хоги.

Она отметила, что проблема в том, что поиск подтверждения вне себя - "скользкий склон и бездонная яма". Специалист объяснила, что человек "никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошими, потому что всегда будет что-то еще", чего нужно достичь, еще одна цель, к которой нужно идти.

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В связи с этим Хоги предложила одно упражнение, которое помогает людям переосмыслить ситуацию с самооценкой.

"Представьте себе новорожденного ребенка"

"Представьте себе новорожденного ребенка... Что должен сделать этот ребенок, чтобы быть достойным любви, заботы, доброты?", - сказала лайф-коуч. Некоторые люди считают, что ребенку нужно много работать, чтобы быть достойным. "Но если вы можете принять, что ему ничего не нужно делать, что он любим, потому что он есть", тогда это может помочь понять человеку, что, чтобы быть достойным - вообще ничего не нужно делать.

"Вам гораздо комфортнее быть самим собой"

Хоги отметила, что это "исходит из простого факта, что мы здесь, мы люди и нам нечего доказывать".

Хоги считает, что когда люди выполняют это упражнение, они становятся здоровее и счастливее. Кроме того, им гораздо комфортнее быть собой. Упражнение помогает им осознать, что, по сути, "моя работа здесь - быть собой".

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