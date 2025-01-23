Существует строгий протокол приема пищи, и королевским поварам предписывается исключать два конкретных ингредиента из меню.

У королевской семьи есть ряд правил, которым они следуют, они даже регулируют то, что могут и не могут есть монархи, при этом два ингредиента "запрещены".

Существует строгий протокол приема пищи, и королевским поварам часто предписывается исключать два конкретных ингредиента из королевского меню, пишет Express.

Один такой ингредиент, который часто встречается на многих кухнях, был раскрыт королевой Камиллой. Она сообщила, что это чеснок. "Ненавижу это говорить, но чеснок. Чеснок - это табу", - сказала она.

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Одна из причин этого заключается в том, что запах и вкус еды могут задерживаться, а это значит, что она может быть неприятной как для самих королевских особ, так и для тех, с кем они общаются.

Второе кулинарное ограничение для монарших особ указал бывший королевский дворецкий и специалист по этикету Грант Харролд. "Во время обеда королевская семья должна быть осторожна с моллюсками, поскольку ими можно отравиться, а плотный рабочий график, такого не предусматривает. Поэтому вы обычно не найдете их в королевском меню", - сказал он.

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Покойная королева Великобритании Елизавета II имела доступ к лучшим блюдам, которые для нее идеально готовила команда частных поваров. Однако одним из ее любимых блюд был простой сэндвич. Также королева любила бутерброд с огурцом.

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