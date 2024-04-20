Эксперты советуют делать это для поддержания своего психического здоровья.

Гнев - это эмоциональное состояние, которое может вызвать потрясения в вашем уме и теле. Это может повысить частоту сердечных сокращений и артериальное давление и даже повысить уровень энергии и адреналина. Это может быть спровоцировано чем-то настолько мелким, как то, что вы попали в самый разгар дорожного движения, из-за ссоры с вашими близкими, ссоры на работе или многих других причин. Об этом пишет Health Shots.

Отмечается, что гнев также может быть способом передачи глубинных чувств, таких как страх, вина или грусть. Стрессовые ситуации могут заставить нас чувствовать злость чаще, чем обычно.

"Гнев - здоровая эмоция, но лишь до тех пор, пока она не разрушает ваше психическое здоровье и других вокруг вас. Если вы часто гневаетесь, возможно, стоит знать, как контролировать гнев с помощью упражнений на управление гневом", - говорится в материале.

Фитнес-эксперт Микки Мехта предлагает 5 упражнений, которые помогут оставаться спокойным.

Упражнения на глубокое дыхание

Глубокие дыхательные упражнения могут помочь телу расслабиться. Хотя глубокое дыхание может показаться не занятием, это полезная техника, которая поможет вам расслабиться, особенно когда вы чувствуете, что ваш гнев растет. Лучшее, что можно сделать, - это пойти в тихое место, где вы сможете собраться с мыслями и перегруппироваться.

Закройте глаза, сядьте удобно (или лягте, если это позволяет окружение), положите одну ладонь на живот и сделайте глубокий вдох, сосредоточившись на воздухе, поступающем в ваши легкие. Медленно выдохните после небольшой паузы. Держите свой ум ясным, мышцы расслабленными, а дыхание - сосредоточенным.

Бокс

Если вы пытаетесь преодолеть гнев, это всегда может сработать. Возьмите боксерскую грушу в фитнес-центре и выпустите свой гнев, надев боксерские перчатки. Посетите уроки бокса или кикбоксинга, чтобы снять гнев и стресс.

Символично, что вы могли бы вылить свое разочарование на боксерской груше, а не на реальном человеке. Будучи высокоинтенсивной тренировкой, упражнения являются не только отличным способом уменьшить стресс, но и поддерживать форму.

Быстрая ходьба

Если вы не можете бегать трусцой, сделайте быструю 20-минутную прогулку, чтобы расслабить свой ум.

Ходьба - отличный способ поддерживать форму, а также повысить ловкость, уменьшить уровень гормонов стресса и, самое главное, помочь унять гнев. Это также дает возможность восстановить связь с собой.

Прыжки на скакалке

Прыжки через скакалку - еще одно высокоинтенсивное упражнение, которое требует сосредоточенности и концентрации. Лучшее в этой тренировке то, что она ускоряет пульс и быстро сжигает калории.

Кроме того, тренировка со скакалкой помогает отвлечься от гнева, чтобы скоординировать ноги.

Прогрессивная релаксация

Лягте на землю или коврик, сознательно напрягая и расслабляя одну большую группу мышц. Закройте глаза и напрягите пальцы ног на несколько секунд, прежде чем расслабить мышцы.

Эта расслабляющая практика уменьшает стресс, гнев и напряжение. Не забывайте дышать и обращайте внимание на свое тело.

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