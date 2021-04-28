Переименование поможет детям понять важность высшего образования, иронично объясняет автор инициативы.

На сайте Киевского городского совета появилась ироничная петиция о переименовании проспекта Науки в честь депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, который 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию.

Петиция №10566 "Переименование проспекта Науки на проспект имени Ильи Кивы" была опубликована утром 28 апреля.

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Автор обращения Владислав Дулапчий объясняет, что переименование поможет детям понять важность высшего образования.

"Переименование проспекта Науки на проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению, Ильи Кивы, поможет каждому школьнику и студенту, понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украины", – говорится в петиции.

Сейчас идею переименовать проспект поддержали только два человека.

Ранее два ученых сожгли дипломы в знак протеста против предоставления Киве ученой степени – кандидат наук из Черкасс и преподаватель Украинского католического университета во Львове.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Яна Ставская