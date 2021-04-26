Преподаватель Львовского католического университета Александр Ябчанка сжег свою диссертацию.
Читайте такжеВыпускников освободили от прохождения ГИА: Зеленский подписал указОб этом он сообщил на свой странице в Facebook.
Ему присудили ученую степень кандидата медицинских наук 3 апреля 2014 года.
"Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "За". Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Ябчанка.
Преподаватель призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично.
"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - подчеркнул он.
Защита диссертации Ильи Кивы
- Сегодня народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, "сегодня научное сообщество стало сильнее".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram