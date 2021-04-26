Мужчина заявил, что ему теперь стыдно называться кандидатом наук.

Преподаватель Львовского католического университета Александр Ябчанка сжег свою диссертацию.

Читайте такжеВыпускников освободили от прохождения ГИА: Зеленский подписал указОб этом он сообщил на свой странице в Facebook.

Ему присудили ученую степень кандидата медицинских наук 3 апреля 2014 года.

"Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "За". Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Ябчанка.

Преподаватель призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - подчеркнул он.

Защита диссертации Ильи Кивы

Сегодня народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, "сегодня научное сообщество стало сильнее".

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Автор: Людмила Жерновская