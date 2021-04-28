Житель Черкасс Иван Подолян сжег свой диплом кандидата экономических наук после того, как народный депутат Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.
Видео сожжения Подолян опубликовал на своей странице в Facebook с хештегом #некандидатнаук.
По словам мужчины, ему противно оставаться частью сообщества, которое "обесчестило себя".
"Картинка получилась где-то такая же размазанная, как и я сам, извините. Давно так не накрывало. При всем уважении к настоящим ученым, с которыми мне повезло общаться и работать. При всей моей благодарности людям, которые открыли для меня двери в киевское научное сообщество и дали возможность проявить свои таланты. Мне отвратительно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись придерживаться стандартов качества, без которых наука теряет смысл", - отметил Подолян.
Он рассказал, что у самого была очень трудная защита, которую сопровождала горячая дискуссия между участниками. А теперь у него "очень двоякие чувства".
Читайте такжеКива за успешную защиту диссертации может получить до 100 тысяч гривень (видео)"То, что я увидел... это просто дно. ... Я не хочу стоять в одном ряду с этим тотемным животным ОПЗЖ. Не хочу, не могу и не буду", - сказал мужчина, едва сдерживая слезы.
Он перечислил имена людей, которые помогли ему на его собственном научном пути, и выразил им благодарность. Подолян отметил, что его претензия адресована тем 13 членам комиссии, которые на защите проголосовали "за" присвоение Илье Киве кандидатской степени.
После этого мужчина разорвал свой диплом и поджег.
"Хочется верить, что это тот край, до которого мы наконец дойдем и не перейдем. Хочется верить, что это то дно, от которого уже наконец можно оттолкнуться. Хочется верить, что украинскую науку ждет очищение. Что этот фильтр наконец заработает, и доступ к академической науке получат те, кто имеют право так называться и гордятся этим знанием", - добавил Иван Подолян.
Илья Кива защитил диссертацию: что известно
- 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".
- Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.
- Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.
После защиты Кивы уже сжег свою диссертацию преподаватель Львовского католического университета Александр Ябчанка. "Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук", - заявил ученый.
Члены ученого совета, которые единогласно поддержали защиту диссертации нардепа, прокомментировали свое решение.
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