По словам мужчины, ему противно оставаться частью сообщества, которое "обесчестило себя".

Житель Черкасс Иван Подолян сжег свой диплом кандидата экономических наук после того, как народный депутат Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.

Видео сожжения Подолян опубликовал на своей странице в Facebook с хештегом #некандидатнаук.

По словам мужчины, ему противно оставаться частью сообщества, которое "обесчестило себя".

"Картинка получилась где-то такая же размазанная, как и я сам, извините. Давно так не накрывало. При всем уважении к настоящим ученым, с которыми мне повезло общаться и работать. При всей моей благодарности людям, которые открыли для меня двери в киевское научное сообщество и дали возможность проявить свои таланты. Мне отвратительно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись придерживаться стандартов качества, без которых наука теряет смысл", - отметил Подолян.

Он рассказал, что у самого была очень трудная защита, которую сопровождала горячая дискуссия между участниками. А теперь у него "очень двоякие чувства".

Читайте такжеКива за успешную защиту диссертации может получить до 100 тысяч гривень (видео)"То, что я увидел... это просто дно. ... Я не хочу стоять в одном ряду с этим тотемным животным ОПЗЖ. Не хочу, не могу и не буду", - сказал мужчина, едва сдерживая слезы.

Он перечислил имена людей, которые помогли ему на его собственном научном пути, и выразил им благодарность. Подолян отметил, что его претензия адресована тем 13 членам комиссии, которые на защите проголосовали "за" присвоение Илье Киве кандидатской степени.

После этого мужчина разорвал свой диплом и поджег.

"Хочется верить, что это тот край, до которого мы наконец дойдем и не перейдем. Хочется верить, что это то дно, от которого уже наконец можно оттолкнуться. Хочется верить, что украинскую науку ждет очищение. Что этот фильтр наконец заработает, и доступ к академической науке получат те, кто имеют право так называться и гордятся этим знанием", - добавил Иван Подолян.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После защиты Кивы уже сжег свою диссертацию преподаватель Львовского католического университета Александр Ябчанка. "Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук", - заявил ученый.

Члены ученого совета, которые единогласно поддержали защиту диссертации нардепа, прокомментировали свое решение.

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Автор: Катерина Комолова