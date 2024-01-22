Женщина надеется, что сможет преодолеть болезнь.

У бывшей жены принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына Елизаветы II и принца Филиппа - Сары Фергюсон - диагностировали рак кожи. Такой диагноз ей поставили сразу после лечения другого вида онкологии - рака груди. Эту новость сообщает издание Daily Mail.

Известно, что в прошлом году 64-летней женщине удалили несколько родинок во время операции на груди, одна из которых оказалась злокачественной. Об этом она узнала в начале 2024 года. Знакомые Сары рассказывают, что женщина старается держаться на позитиве и верит, что преодолеет эту болезнь.

"Есть надежда, что рак был обнаружен довольно рано, и у Сары больше не будет проблем. Однако ей придется пройти дополнительные обследования, чтобы определить, развился ли и распространился ли он на другие участки тела", - отметили знакомые.

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Кстати, у отца герцогини Роланда Фергюсона за 10 лет до его смерти диагностировали рак простаты и рак кожи. Сара неоднократно говорила, что панически боится заболеть онкологией, однако ее страх стал реальностью.

Напомним, недавно о проблемах со здоровьем объявили еще две коронованные особы. Речь идет о принцессе Кейт Миддлтон и короле Чарльзе III. Во время плановой проверки здоровья мужчине сообщили о доброкачественном новообразовании в предстательной железе, то есть в простате. Поэтому он должен ложиться в больницу, чтобы пройти лечебные процедуры. У принцессы Уэльской же была плановая операция на брюшной полости. В официальном заявлении подчеркнули, что она вернется к своим королевским обязанностям не раньше Пасхи.

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