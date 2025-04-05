Кофе может быть полезным для организма, если избегать ряда ошибок.

Кофе - это любимый для многих напиток, в определенной степени полезный для здоровья, если потреблять его в умеренных количествах. Однако если злоупотреблять родными подсластителями и добавками, переборщить с кофе легко, а значит, и навредить организму, пишет Verywellhealth.

Если вы любите кофе и хотите получить от него максимальную пользу, воспользуйтесь приведенными советами, которые основываются на научных исследованиях.

1. Чрезмерное использование сливок

Хотя сливки улучшают вкус, добавляют сладости и охлаждают горячий кофе, не все они положительно влияют на здоровье. В зависимости от типа (и количества) сливок, которые вы добавляете в кофе, вы можете сделать свой напиток менее полезным.

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Например, всего 2 столовые ложки сливок со вкусом ванили могут добавить к вашему напитку еще 60 калорий, 2 грамма жира и 10 граммов сахара.

Зато эксперты советуют более здоровый вариант - добавить немного несладкого соевого или овсяного молока, которое обеспечит кремообразность напитка, однако будет без лишних жира и сахара.

2. Чрезмерное использование сахара и искусственных подсластителей

Кофе легко перегрузить сахаром и потенциально нежелательными калориями, если его подслащивать.

Например, 2 столовые ложки ванильного сиропа могут обеспечить 80 калорий и 20 граммов добавленного сахара. Вместо этого добавьте только половину обычного подсластителя и немного молотой корицы для аромата.

3. Выбор низкокачественного или неорганического кофе

Не весь кофе одинаково качественный. Многие низкокачественные кофейные зерна обработаны синтетическими пестицидами и химикатами, которые могут негативно влиять на ваше здоровье. Подумайте о выборе высококачественного органически выращенного кофе с пометкой "USDA Organic".

4. Употребление кофе в неподходящее время

Кофеин является естественным стимулятором, поэтому если пить кофе целый день, можно заметить его нежелательное влияние на психическое здоровье и режим сна.

В зависимости от того, насколько вы чувствительны к кофеину, употребление большого количества кофе может способствовать повышению нервозности, усилению тревоги или стресса. Некоторые считают, что кофе натощак может привести к расстройству пищеварения или кислотному рефлюксу.

Кофеин имеет период полураспада примерно от 3 до 7 часов, то есть определенное его количество остается в организме через шесть-14 часов после того, как вы пили кофе. Если вы пьете кофе днем и вам трудно заснуть вечером, возможно, откажитесь от послеобеденного кофепития.

5. Игнорирование натуральных усилителей вкуса

Вместо синтетических ароматизаторов и усилителей вкуса воспользуйтесь натуральными, которые могут быть полезными для здоровья. Корица, мускатный орех, какао-порошок, ванильный экстракт придадут вашей чашке глубокого уникального вкуса даже без добавления сахара или искусственных ингредиентов.

6. Употребление кофе, приготовленного в магазине

Изготовленные на заказ кофейные напитки от сетей удобны, но, как правило, содержат ингредиенты, которые вносят лишние калории, нездоровые жиры и добавленный сахар из сиропов и ароматизаторов.

Этой услугой можно пользоваться иногда, но если вы употребляете готовый кофе регулярно, он может навредить здоровью. Готовя кофе дома, можно контролировать содержимое чашки.

7. Игнорирование воды

Вы не должны полагаться на кофе как на основной источник гидратации. Просто вода тоже необходима для общего здоровья, ведь она поддерживает многие основные функции организма.

8. Использование пластиковых кофемашин

Варить кофе в пластиковых машинах удобно, но это может нести скрытые риски для здоровья. Под воздействием горячей воды некоторые виды пластика могут выделять химические вещества, такие как бисфенол А (BPA) или фталаты, в кофе во время многократного использования.

Эти соединения угрожают гормональными сбоями и другими проблемами со здоровьем. Подумайте о переходе на кофеварки, изготовленные из нержавеющей стали, стекла или керамики, чтобы готовить более здоровый напиток с меньшим риском.

Ранее УНИАН рассказывал, как кофе влияет на мозг. Отмечалось, что пожилые люди, которые регулярно пьют кофе, меньше рискуют иметь деменцию в будущем, но есть нюанс: это касается только несладкого кофе с кофеином.

Связь между употреблением кофе и развитием деменции была обнаружена в результате исследования медицинских записей 204 847 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет в начале периода исследования.

"Потребление кофе с кофеином, особенно несладкого, связано со снижением риска болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, а также болезни Паркинсона. Для подслащенного кофе таких связей не наблюдалось", - отметили исследователи в своей статье.

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