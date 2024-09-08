Посмотрите на картинку и скажите, кому из изображенных людей на картинке ничего не угрожает - эта логическая головоломка под силу лишь одному из десяти.

Готовы ли вы проверить свой высокий IQ и острые навыки логического мышления? Эта головоломка создана, чтобы бросить вызов даже самым гениальным умам. Представьте, что вы столкнулись с дилеммой, где каждая деталь имеет значение. Ваша задача - тщательно проанализировать ситуацию на картинке, рассмотреть все возможные варианты развития событий и определить, кто из участников сценария будет в наибольшей безопасности.

Логическая головоломка - кто из людей на картинке в безопасности

Вы когда-нибудь сталкивались с головоломками, которые кажутся обманчиво простыми? Такую, что бросает вызов вашей наблюдательности и логическому мышлению? На картинке вы должны угадать, какой человек будет в наибольшей безопасности, поскольку, каждый, кажется, не знает об опасности, которая их окружает:

человек №1 - собирается переходить дорогу перед автомобилем;

человек №2 - находится под деревом с веткой, которая может упасть;

человек №3 – идет прямо на лежащие грабли;

человек №4 - собирается наступить на открытый люк.

Головоломка может показаться легкой, но вам нужно найти ответ за 17 секунд - запускайте таймеры и попробуйте угадать правильный ответ.

Видео дня

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Ну что, угадали? Он прямо перед вашими глазами!

3... 2... и 1 - лимит времени подошел к концу. Если вы не смогли угадать правильный ответ, ничего страшного - даже у самых лучших мастеров головоломок бывают трудные дни.

Самым безопасным человеком на этой картинке на самом деле является человек в автомобиле. Однако, если вы проанализируете ситуацию, сосредоточившись на людях на картинке, и учтете, что автомобиль может быть припаркован, то можете также сделать вывод, что человек под номером 1 является также в безопасности.

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