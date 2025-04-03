Такие сыры имеют много мощных свойств для организма человека.

Несмотря на то, что некоторые сыры имеют много насыщенных жиров и натрия, другие наоборот содержат достаточное количество витаминов, белка и полезных бактерий, которые посоветует употреблять любой диетолог. Поэтому издание delish спросило двух диетологов и пищевого ученого о том, какие сыры являются самыми полезными для организма человека.

Моцарелла

Моцарелла является несомненным фаворитом в перечне полезных сыров, ведь она имеет белок, а также меньше насыщенных жиров и натрия и является хорошим источником кальция, фосфора и цинка, уверяет доктор психологии и медицинских наук Дженнифер Альтман. По ее словам, эти все вещества необходимы для здоровья костей.

Кроме того, моцарелла имеет два ценных пробиотика, которые улучшают здоровье кишечника.

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Козий сыр

Его вкус может нравиться не всем, однако этот сыр имеет много преимуществ для здоровья, ведь изготавливается из козьего молока. Козье молоко, как говорит диетолог Розмари Траут, содержит много витамина A и витамина B2, а также имеет меньше лактозы, чем коровье, благодаря чему люди с повышенной чувствительностью к лактозе могут легче его переносить.

По словам Траут, сыр из козьего молока является более "метаболически реактивным", то есть он менее склонен к отложению в виде избыточного жира в организме. Она объяснила, что это связано с "более высокой концентрацией короткоцепочечных жирных кислот в козьем молоке по сравнению с коровьим".

В то же время доктор медицинских наук Ким Явиц соглашается со словами Траут и добавляет, что эти меньшие молекулы жира также "перевариваются быстрее... что может помочь вам быстрее почувствовать сытость" и привести к "потреблению меньшего количества калорий во время следующих приемов пищи".

Кисломолочный творог

Этот творог с высоким содержанием белка и ценных витаминов B и В12 уже на протяжении многих лет является хорошо известным продуктом питания для здоровья. Явиц говорит, что многие марки этого сыра "содержат бактерии, которые могут помочь укрепить вашу иммунную систему и улучшить пищеварение".

Пармезан

Пармезан содержит очень низкое содержание лактозы и достаточное количество белка, благодаря чему он легче для усвоения, чем большинство сыров из коровьего молока. Однако пармезан содержит достаточно много натрия, поэтому не стоит есть его в больших количествах, особенно, если вы не любите соль.

Швейцарский сыр

По словам Явица, исследования свидетельствуют о том, что этот сыр может "помочь уменьшить воспаление, бороться с инфекцией и даже замедлить процесс старения".

Также швейцарский сыр содержит много других важных веществ, а именно витамин В12, кальций и фосфор.

По словам Альтман, это также "хороший источник белка и кальция, которые полезны для здоровья костей".

Другие советы диетологов

Ранее диетологи рассказали о суперфуде для контроля сахара в крови. Речь идет о фасоли, которая полна питательных веществ, которые могут способствовать здоровому уровню сахара в крови.

Также диетологи ответили, что произойдет с организмом, если регулярно есть семена чиа. По их словам, антиоксиданты, которые содержат в семенах, защищают организм от свободных радикалов, которые могут способствовать повреждению клеток и развитию заболеваний.

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