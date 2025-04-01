Эти семена обладают огромной питательной ценностью.

В последние годы семена чиа пользуются огромной популярностью. Этот суперфуд обладают огромной питательной ценностью и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить состояние кишечника.

Издание Eating Well выяснило у диетологов пользу семян чиа.

Обеспечивают антиоксидантами

"Семена чиа - отличный источник антиоксидантов. Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов, которые могут способствовать повреждению клеток и развитию заболеваний", - говорит Патриция Колеса, магистр наук, диетолог-нутрициолог.

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Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в семенах чиа, помогают защитить сердце, печень и предотвратить некоторые виды рака. Их антиоксидантный эффект также способствует здоровому старению.

Содержат белок растительного происхождения

В каждой порции семян чиа весом 1 унция содержится 5 граммов белка.

"Доказано, что белки растительного происхождения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Белок также способствует насыщению и поддержанию мышц в организме", - говорит Колеса.

Поддерживает здоровье кишечника

Многие питательные вещества, содержащиеся в семенах чиа, - в том числе клетчатка, пребиотики, антиоксиданты и омега-3 - способны творить чудеса со здоровьем кишечника. Они способствуют росту полезных бактерий в кишечнике и не дают вредным бактериям разрушать его. Клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в семенах чиа, могут также помочь предотвратить рак толстой кишки.

Могут улучшить здоровье сердца

Семена чиа - источник омега-3 жирных кислот, называемых альфа-линоленовой кислотой (АЛК).

"Мы не можем вырабатывать АЛК самостоятельно и должны получать ее с пищей. Альфа-линоленовая кислота может быть связана со снижением риска сердечных заболеваний", - говорит Колеса.

Исследование 2022 года показало, что употребление 1 дополнительного грамма ALA в день на 5% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Семена чиа также богаты клетчаткой - одним из самых важных питательных веществ для здоровья сердца.

"Клетчатка - отличное средство для снижения уровня холестерина, что было показано в одном исследовании, где участники смогли заметить заметное снижение кровяного давления и уровня холестерина при добавлении семян чиа в свой рацион", - говорит Бахам.

Могут уменьшить воспаление

Хроническое воспаление связано с такими проблемами со здоровьем, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, поэтому стоит включить в рацион продукты, которые помогут держать его под контролем.

Помогают предотвратить дефицит питательных веществ

Если вы придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, вы можете быть подвержены риску дефицита некоторых питательных веществ. Ведь продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и молоко, являются одними из лучших источников железа, кальция, белка и омега-3 жирных кислот. Хорошая новость заключается в том, что все эти питательные вещества вы можете получить из семян чиа.

Питательная ценность семян чиа

калории – 138;

углеводы - 12 г;

диетическая клетчатка - 10 г;

белок - 5 г;

общее количество жиров - 9 г;

насыщенные жиры - 1 г;

натрий - 5 мг (2% суточной нормы);

кальций - 179 мг (14%);

железо - 2 мг (12%);

магний - 95 мг (23%);

фосфор - 244 мг (20%);

цинк - 1 мг (12%).

Риски употребления семян чиа

Если вы принимаете антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты, или лечитесь от диабета или высокого кровяного давления, семена чиа могут взаимодействовать с этими препаратами.

"Семена чиа - хороший источник клетчатки, но слишком большое ее количество за один раз может привести к запорам и дискомфорту в желудке. Если вы сейчас не едите много клетчатки, то, вероятно, лучше увеличивать количество семян чиа постепенно", - говорит Колеса.

Кроме того, не забывайте пить много воды, когда добавляете в свой рацион семена чиа.

Если у вас есть расстройства ЖКТ, такие как синдром раздраженного кишечника или воспалительные заболевания кишечника, содержание клетчатки в семенах чиа может вызвать обострение.

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