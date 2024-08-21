Куркума может негативно повлиять на ЖКТ и печень.

Куркума - это специя, которая содержит куркумин, антиоксидантный пигмент. Куркума и куркумин могут помочь при ряде воспалительных заболеваний, включая остеоартрит, сезонную аллергию и респираторные инфекции. Некоторые исследования также показывают, что куркума может помочь улучшить состояние здоровья, например, при депрессии, гиперлипидемии и болезни Альцгеймера.

При этом, как пишет Health.com, исследования показывают, что у нее есть несколько неприятных побочных эффектов и рисков, на которые стоит обратить внимание.

Желудочно-кишечные расстройства

Наиболее распространенные побочные эффекты, вызванные куркумой, связаны с расстройством желудка или пищеварительной системы, поскольку желудочно-кишечный тракт плохо усваивает куркуму. Эти негативные последствия чаще встречаются при приеме более высоких доз куркумы и включают: вздутие живота, запор, диспепсию, метеоризм, тошноту или рвоту, кислотный рефлюкс.

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При этом прием куркумы с пищей может помочь ограничить количество побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Кожная сыпь

Некоторые исследования показывают, что средства, наносимые на кожу, содержащие куркуму или куркумин, в некоторых случаях вызывают кожную сыпь.

Повышенный риск кровотечения

Куркума обладает свойствами разжижения крови. Считается, что эта специя напрямую блокирует сигнальный путь кальция, который необходим для правильного формирования сгустков крови и нормализации кровотока в организме.

Поэтому людям с нарушениями свертываемости крови, такими как гемофилия, следует проявлять осторожность при использовании куркумы и добавок с куркумой. Это также касается людей, принимающих лекарства или добавки, которые могут разжижать кровь.

Побочные эффекты кровотечения могут включать легкое образование синяков, аномальное кровотечение (носовое кровотечение, кровоточивость десен) и кровь в стуле или моче.

Снижение уровня сахара в крови

Куркума может снижать уровень сахара в крови (глюкозы), особенно у людей с диабетом 2 типа в анамнезе. Этот эффект куркумы может быть полезен для некоторых людей, но он может быть опасен для людей с нормальным контролем сахара в крови или тех, кто принимает лекарства, которые уже снижают уровень сахара в крови.

Признаки и симптомы слишком низкого уровня сахара в крови включают учащенное сердцебиение, нервозность, головную боль и измененное психическое состояние.

Повреждение печени

Самым серьезным побочным эффектом, зарегистрированным при приеме куркумы, является повреждение печени. Исследования, в которых сообщалось о повреждении печени куркумой, отметили, что этот побочный эффект возникал при высоких дозах куркумина, или от 250 до 1800 мг в день.

Примеры повреждения печени включают гепатит (воспаление печени), холестаз (когда поток желчи из печени останавливается или замедляется) и повреждение клеток печени. Распространенные симптомы повреждения печени включают желтуху (желтоватый вид белков глаз и кожи), боль в животе, тошноту и темную мочу.

Какая доза куркумы считается безопасной?

Прием куркумы в дозах до 3 граммов в день считается безопасным в течение трех месяцев. Продукты, содержащие до 8 г куркумина, считаются безопасными для ежедневного использования в течение двух месяцев. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США считает куркуму безопасной в дозах от 4000 до 8000 мг в день.

Неизвестно, безопасна ли куркума для беременных или кормящих грудью людей. Лучше избегать приема таких добавок, или проконсультироваться с врачом.

Ранее УНИАН называл 10 трав и специй, которые помогут похудеть, и куркума также входит в этот список.

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