Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, могут помочь предотвратить болезни сердца и рак, а куркума обладает еще большей антиоксидантной силой.

Куркуму и имбирь употребляли в пищу на протяжении веков, и со временем они завоевали репутацию очень полезных для здоровья продуктов, пишет eatingwell.com.

"Эти два корневища сами по себе являются рок-звездами здорового питания, и вместе они возглавляют чарты", - говорится в публикации.

Куркума и имбирь - польза

Обезболивающие свойства. По словам специалистов, куркума и имбирь могут оказывать обезболивающее действие при различных заболеваниях. Было обнаружено, что куркумин помогает облегчить симптомы болезненных воспалительных заболеваний, таких как артрит и колит. Например, согласно обзору Pharmaceutics за 2021 год, имбирь, по-видимому, обладает отсроченным терапевтическим действием, поэтому его можно использовать при хронической боли. В том же обзоре отмечается, что куркума улучшает качество жизни и уменьшает боль у пациентов с раком молочной железы, проходящих химиотерапию.

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Богатые антиоксидантами. Имбирь и куркума являются отличными источниками защитных соединений. Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, могут помочь предотвратить болезни сердца и рак, особенно в сочетании с чесноком. Куркума обладает еще большей антиоксидантной силой. Куркума и имбирь считаются одними из самых богатых антиоксидантами продуктов.

Противовоспалительные средства. По отдельности имбирь и куркума обладают впечатляющими противовоспалительными свойствами. Соединение, содержащееся в имбире, называемое гингеролом, отвечает за его острый вкус и многие из его защитных свойств. В имбире содержится несколько типов гингерола и других соединений, которые, как было обнаружено, улучшают воспалительные состояния, от простуды до воспалительных заболеваний кишечника. Исследование 2022 года, опубликованное в Frontiers in Pharmacology, показало, что соединение в имбире под названием 6-шогаол отвечает за подавление воспаления в клетках кровеносных сосудов.

Улучшают здоровье сердца. Эти клубневые корни не только защищают ваш мозг и мышцы, но и помогают сохранить здоровье вашего сердца. Согласно метаанализу 2019 года было обнаружено, что имбирь снижает кровяное давление. Другой обзор показал, что при длительном приеме куркума также может оказывать эффект снижения артериального давления. Кроме того, ученые пришли к выводу, что и имбирь, и куркума также могут снижать уровень холестерина.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем спаржа полезна для здоровья.

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