Эти пушистики считаются отличными компаньонами.

Кошки, как и собаки, могут быть лучшими друзьями человека. Несмотря на их независимый характер и любовь к ночным "тыгыдыкам", кошки могут быть очень нежными, ласковыми и дружелюбными.

Если вы задумываетесь о приобретении кошки, то вот список самым ласковых и добрых пород. Издание StudyFinds провело исследование и составило список самых дружелюбных кошек.

Мейн-кун

Мейн-куны - это дружелюбные великаны в мире котов. Эти пушистые котята известны тем, что дружелюбно относятся к людям всех возрастов. Не позволяйте большому размеру обмануть вас: нет ничего страшного в этой добродушной породе, которая отлично подходит для семей, в том числе с маленькими детьми.

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Персидская кошка

Еще один милый и пушистый вариант - персидская кошка, которую часто называют идеальной кошкой для коленей. Кошки этой породы часами могут лежать на руках у своего любимого человека. Они умны и любят играть. Послушная и тихая, персидская кошка — идеальный компаньон для читателей, семей с детьми и всех, кто любит часами обниматься с пушистой подушкой.

Персидская кошка

Эти красавчики хорошо вписываются в дом не только с людьми, но и с другими питомцами. Персидские кошки питают слабость к детям и другим домашним животным, что делает их прекрасным дополнением к семье.

Шотландская вислоухая кошка

Кошки этой породы очаровательны. "Шотландские вислоухие кошки не только очаровательны - они легко приспосабливаются, это милые и любящие компаньоны. Эти кошки тихие и послушные и не требовательные ни в каком смысле. Они прекрасно ладят с другими кошками и собаками, а также с детьми", - пишет издание Pumpkin Care.

Неудивительно, что у Тейлор Свифт есть три таких котенка, которые даже ездят с ней в турне.

Сиамская кошка

Эти кошки разговорчивые и игривые члены семьи. Они отлично ладят с людьми. Этих кошек часто сравнивают с собаками из-за их дружелюбности. Сиамских кошек можно считать душой компании!

Напомним, ранее эксперт объяснила, почему кошки гоняются за лазером.

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