Сырая или приготовленная свекла добавит цвета и питательности блюдам.

Ярко-розовый цвет свеклы способен украсить самые простые блюда, а ее сладость расширяет богатство вкуса. Она также невероятно полезен для здоровья, что делает ее одним из лучших овощей в вашем рационе.

Издание Martha Stewart выяснило у диетолога, в чем польза свеклы для организма.

Снижает риск заболеваний

"Свекла - один из самых богатых антиоксидантами продуктов", - говорит Эшли Бобрик, дипломированный диетолог-нутрициолог Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

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Антиоксиданты важны, потому что они борются со свободными радикалами, которые в противном случае могут повредить здоровые клетки. По словам Бобрика, антиоксиданты также снижают воспаление и риск развития хронических заболеваний, как диабет 2-го типа.

Поддерживает здоровье сердца

В этом корнеплоде много нитратов, которые улучшают приток крови к сердцу, расширяя кровеносные сосуды, объясняет Бобрик.

"Это может помочь снизить кровяное давление и помочь вам оставаться активными в течение более длительных периодов времени во время занятий спортом", - добавляет Бобрик.

Более того, свекла содержит растворимую клетчатку, которая может снизить уровень холестерина в крови, являющегося основным фактором риска развития сердечных заболеваний.

Улучшает пищеварение

Свекла также является одним из ключевых питательных веществ, необходимых для здорового пищеварения. В частности, эта клетчатка увеличивает объем стула, облегчая его прохождение. По словам Бобрика, она также способствует регулярному опорожнению кишечника.

Поддерживает здоровье мозга

Свекла содержит нитраты и беталаины - два питательных вещества, которые способствуют здоровью мозга, говорит Бобрик. Оба соединения улучшают приток крови к сердцу, что также способствует притоку крови к мозгу, помогая улучшить его работу. По словам диетолога, это может улучшить память и снизить риск развития деменции.

Как выбрать свеклу

Покупая свеклу, выбирайте ту, на которой нет пятен и пятен. Ищите свеклу с упругой кожицей и яркими зелеными листьями. Лучше всего выбирать мелкую или среднюю свеклу, так как крупные сорта обычно жесткие.

Как лучше есть свеклу - вареную или сырую

Свеклу можно употреблять в сыром виде, но при этом следует помнить несколько моментов. Кожица съедобна, но горькая, поэтому многие предпочитают сначала очистить ее.

Майк Макуч, доцент кафедры кулинарного искусства в Университете Джонсона и Уэльса, описывает свеклу как обладающую едва уловимой сладостью с сильным земляным привкусом и легкой горечью. Некоторые люди более чувствительны к этому привкусу, воспринимая его как грязь, но если вам нравится этот вкус, сырая свекла может стать восхитительным дополнением к блюдам. Попробуйте натереть или тонко нарезать сырую свеклу и использовать ее в качестве гарнира.

Чаще всего свеклу варят, что изменяет ее привкус и усиливает сладость. Популярностью пользуется обжаривание, так как оно способствует карамелизации - процессу, который концентрирует природные сахара. Другие варианты - микроволновая печь, приготовление на пару, запекание и соте.

Ранее УНИАН писал, для чего пить свекольный сок.

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