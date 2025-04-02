Фисташки не только полезны, но и вкусны, поэтому являются идеальными для перекуса.

В фисташках много важных для человеческого организма питательных веществ, в частности калия, клетчатки, витамина С, антиоксидантов. Благодаря этому они могут быть удачным выбором для перекуса, пишет Verywellhealth.

Также в эти мягкие, немного сладковатые орехи очень вкусные, благодаря чему они являются идеальными для приготовления пищи, выпечки и перекусов.

Издание назвало 5 преимуществ этих орехов для здоровья.

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1. Снижают артериальное давление

Фисташки могут помочь снизить артериальное давление. Исследование показало, что потребление этого продукта значительно снижает систолическое артериальное давление, то есть верхнее число, которое вы получаете при измерении давления. Однако, отмечается, они не снижают диастолическое давление (нижнее число результата измерения).

2. Снижают уровень холестерина

Исследования также показывают, что фисташки могут снижать уровень холестерина. Они, в частности, способны улучшить такие факторы риска, как общий холестерин, соотношение общего холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ("хороший холестерин"), а также триглицериды (жир в крови).

3. Помогают при похудении

Ученые обнаружили, что регулярное потребление фисташек связано с увеличением потребления пищевых волокон и уменьшением потребления сладкого. Люди, которые едят фисташки, легче теряют вес, получают уменьшение окружности талии и индекса массы тела, а также имеют шансы улучшить свой рацион питания.

Потребление фисташек влияет на потерю веса, поскольку они повышают чувство сытости, что в конечном итоге приводит к тому, что люди употребляют меньше калорийной и вредной пищи.

4. Улучшают здоровье кишечника

В одном исследовании ученые оценивали влияние арахиса и фисташек на кишечник. В результате они выяснили, что потребление арахиса и фисташек способствует кишечной микробиоте, усиливая благоприятный рост бактерий. Исследователи утверждают, что фисташки оказывают пребиотическое влияние на кишечник.

5. Контролируют уровень сахара в крови

Если у вас диабет, фисташки могут стать отличным выбором для перекуса. Исследователи оценили их влияние на уровень глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Они обнаружили заметное снижение глюкозы в крови натощак в группе, которая употребляла фисташки. Ученые пришли к выводу, что фисташки могут помочь в контроле гликемии у людей с диабетом.

Сколько фисташек можно есть ежедневно

Большинство людей могут наслаждаться фисташками ежедневно. Как и большинство орехов, их следует есть в умеренном количестве. Ежедневная порция - 1 унция, или 49 орехов, - станет здоровым дополнением к рациону многих людей, пишет издание.

Кому нельзя есть фисташки

Фисташки могут подходить не всем. Ограничить или избегать фисташек нужно людям, у которых есть аллергия на орехи, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания почек. Если у вас есть сомнения по поводу употребления фисташек, лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее УНИАН рассказывал, какие орехи самые полезные для человека. Вы не ошибетесь, если будете употреблять орехи любые, ведь все содержат такие необходимые питательные вещества, как здоровые жиры и белок.

Впрочем, некоторые из них имеют более идеальные пищевые профили, рассказала врач-диетолог из Лос-Анджелеса Мэгги Мун. Она назвала семь видов самых полезных орехов. Это, в частности, грецкие, арахис, миндаль, фисташки, бразильские, пекан, кедровые.

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