Какая каша самая полезная, и какую есть не стоит - публикуем мнения ученых.

Какая каша самая полезная - таким вопросом задаются люди, которые следят за своим питанием. Обычно мы готовим свои любимые крупы, не задумываясь об их пользе. Вы удивитесь, как полезны некоторые блюда, которые мы едим каждый день. Какие каши полезны - рассказал нутрициолог Керри Торренс для BBC, а также украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своем канале.

Гречка

По результатам многочисленных исследований гречка - несомненно самая полезная каша для человека. Она является лидером по содержанию антиоксидантов среди круп. Гречка не содержит глютена, который является сильным аллергеном. В ней много клетчатки, сложных углеводов и витаминов. Фолиевая и пантотеновая кислота в составе крупы полезны для профилактики сердечных заболеваний.

Среди пищевых продуктов это один из рекордсменов по содержанию D-хироинозитол - вещества, которое нормализует уровень инсулина в крови. Поэтому гречка крайне полезна для диабетиков, говорит Керри Торренс. Этот антиоксидант полезен для нормальной работы яичников и баланса женских половых гормонов. Гречка, возможно, самая полезная каша для женщин.

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Самой полезной врачи считают зеленую гречку - в ней сохраняется максимум питательных веществ. Хотя более привычная обжаренная гречка тоже полна витаминов.

Евгений Комаровский уточняет, что гречка полезна из-за высокого содержания железа и белка. При этом Комаровский отметил, что в Европе и в США гречку не едят и вообще не знают о такой каше. Поэтому украинцам очень повезло иметь такую полезную крупу в рационе.

Овсянка

Евгений Комаровский подчеркивает, что полезной является только овсянка долгого приготовления. А вот быстрорастворимая овсяная каша - это наоборот одна из самых вредных круп в принципе.

Что же полезного можно найти в овсянке? Прежде всего это большое количество витаминов и микроэлементов, клетчатки, железа и антиоксидантов. Эта крупа отличается низким гликемическим индексом, поэтому полезна для крови и фигуры.

Бета-глюкан в составе овса нормализует уровень холестерина в крови и снижает риск развития болезней сердца. Он способствует росту числа полезных бактерий в желудке, действуя как топливо для микробов, и дает чувство долгого насыщения. Овсянка - одна из самых полезных каш для кишечника.

Если вам интересно, какая самая полезная каша по утрам - советуем вам сварить овсянку. Эта каша помогает быстрее "запустить" пищеварительный процесс, улучшает здоровье печени и обеспечивает стабильную работу щитовидной железы.

Перловка

Перловая крупа, как и овсянка, богата бета-глюканом, который полезен для метаболизма и обеспечивает насыщение едой. В перловке содержится много витаминов K и B, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Если вам интересно, какая каша самая полезная для сердца - чаще ешьте перловку. Частое её употребление значительно снизит риск появления тромбов и образования бляшек.

Ещё одна причина, чем полезна перловая крупа, это богатый пищевыми волокнами состав. Перловка долго переваривается и хорошо насыщает, при этом не повышая уровень сахара в крови.

Также полезными считаются кукурузная, льняная крупы, пшено, бурый рис. Ранее мы также писали, какие самые вредные каши. Список возглавляет манная каша - в ней практически нет никакой пользы, зато очень много калорий.

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