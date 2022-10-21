Какие крупы полезны, а от каких лучше отказаться - узнайте на УНИАН.

Каша издавна считалась необходимым блюдом на столе, часто даже заменяла хлеб, к тому же, была единственным стабильным источником всех полезных веществ.

Польза круп была неоспоримой, но рис стоил дорого, а гречка считалась праздничным блюдом. Зато овса, ячменя, пшена, пшеницы и ржи было вдоволь. Крупу не варили, а запаривали в печи - так полезнее.

Каша, приготовленная таким образом, сохраняла все необходимые витамины и минералы, выводила шлаки и токсины, нормализовала давление и уровень холестерина в крови, а также способствовала снижению веса.

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Рисовая каша

Крупа, которая во всем мире ассоциируется с Востоком - одна из самых эффективных для худеющих. Зерна содержат "медленные" углеводы, а также необходимый набор витаминов, минералов и микроэлементов, таких как: цинк, магний, калий, кальций и фосфор. Рис выводит излишек воды и токсины из организма и вполне может заменить вегетарианцам мясо. Рисовая каша показана тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, так как она обладает закрепляющим эффектом. Если проблем с желудком нет, то можно есть рис с овощами.

Суточная норма риса - 150 гр, а наиболее полезным из всех видов риса считается бурый.

Ранее мы рассказывали о том, как варить рисовую кашу.

Гречневая каша

Так же, как и рисовая, она выводит из организма токсины, избыточный холестерин и тяжелые металлы. Считается рекордсменом среди других круп по содержанию железа, поэтому укрепляет кости. Эту кашу врачи рекомендуют диабетикам, так как гречка имеет невысокий гликемический индекс - влияние пищи на уровень сахара в крови. В данном случае он равен 50-55 единицам. В составе гречневой крупы присутствуют витамины А, Е и В, а также микроэлементы: калий, магний, цинк и фосфор.

Гречка помогает снизить артериальное давление, легко усваивается организмом и укрепляет иммунитет. Варить гречку можно и на воде, и на молоке.

Овсяная каша

Крупа, которую все диетологи рекомендуют есть на завтрак. Она содержит много клетчатки, поэтому вымывает сахар из крови и выводит шлаки. В составе имеет калий, кальций, магний, йод, фтор и другие полезные микроэлементы. Нормализует пищеварительный процесс. Овсянка необходима тем, кто страдает сахарным диабетом или подагрой, а также имеет заболевания печени.

Овсянка на завтрак - это не только гарантия здоровья для волос и ногтей, но и стабильной работы щитовидной железы.

Пшенная каша

Данная крупа практически не подвергается обработке, поэтому содержит неповрежденную клетчатку. Рекомендована для регулярного употребления людям с сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы. Имеет в составе полезные минералы: медь, магний, калий, марганец, железо и полезные углеводы. Выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы. Снижает уровень холестерина в крови, очищает сосуды.

Одно из явных преимуществ пшенной каши - высокое содержание витамина D, который укрепляет волосы и ногти, а также помогает бороться с авитаминозом.

Предлагаем несколько советов, как приготовить пшенную кашу на гарнир.

Манная каша

Самая противоречивая крупа. В детстве многих из нас кормили именно ею, аргументируя это пользой в плане набора веса. Манка высококалорийна, поэтому с ее помощью действительно можно прибавить несколько килограмм. К тому же, ее можно есть даже при ротавирусной инфекции или отравлении, особенно, если сварена манная каша на воде, а не на молоке. Положительно влияет на состояние волос и ногтей, укрепляет иммунитет и нервную систему. Но употреблять ее чаще двух раз в неделю нельзя.

Манная крупа полностью очищается и шлифуется, к тому же, вымывает из организма витамин D. Именно на этом делают акцент детские терапевты, отвечая на вопрос: "Можно ли манную кашу детям".

Кукурузная каша

Влияет на организм как положительно, так и отрицательно. Крупа богата на клетчатку и аминокислоты, а также содержит железо и кремний. Выводит из организма токсины и улучшает работу нервной системы. Снижает газообразование в крови и не создает брожения в животе. Так что, блюда из кукурузной каши понравятся тем, кто хочет иметь тонкую талию.

Крупа повышает иммунные реакции организма, но быстро усваивается, что плохо влияет на вес.

Перловая и ячневая каши

Диетологи рекомендуют эти два вида крупы для тех, кто постоянно борется с лишними килограммами или вынужден соблюдать диету по состоянию здоровья. Содержит особое вещество - лизин, который способен уничтожать вирусы и микробы. Также лизин способствует быстрой выработке коллагена, что отражается на состоянии кожи. Как и почти все вышеперечисленные каши, перловка и ячка содержат клетчатку, которая выводит из организма шлаки и токсины.

Разница между перловой и ячневой каши в том, что первую готовят из тех же зерен ячменя, только предварительно обработанных. Перловая каша в мультиварке ничем не хуже той, что сварена на плите. Готовить такую крупу можно по вашему усмотрению.

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