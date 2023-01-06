Объяснения врачей, почему кашу по утрам есть вредно – читайте на УНИАН.

С самого детства родители и старшие нас приучили, что с утра обязательно нужно кушать кашу, так как это полезно и питательно. И это правда, но только отчасти - в действительности для вашего рациона подойдут не все из них, есть полезные и вредные каши для организма человека, и, кроме того, далеко не все из них можно есть на завтрак. Вот что мы знаем о том, какие каши вредные для здоровья:

Самые вредные каши – советы специалистов

Антирейтинг в списке "вредные каши" по мнению многих врачей возглавляет манная каша . Когда дело доходит до манки, то все почему-то убеждены, что полезней ее едва ли ничего нет, потому что ею пичкали нас в детском саду - не будут же детям давать что-то бесполезное, так? На деле же манка едва ли не самая бесполезная каша в мире. Известно, что манка - это мелко перебитая пшеница, состоящая на две трети из крахмала. Кроме того, в ней в несколько раз меньше витаминов, микроэлементов и минералов, чем в других кашах. Манная каша стремительно повышает уровень сахара в крови, после чего поджелудочная начинает производить большое количество инсулина. Это очень вредно для диабетиков, а также для тех людей, которые хотят похудеть.

. Когда дело доходит до манки, то все почему-то убеждены, что полезней ее едва ли ничего нет, потому что ею пичкали нас в детском саду - не будут же детям давать что-то бесполезное, так? На деле же манка едва ли не самая бесполезная каша в мире. Известно, что манка - это мелко перебитая пшеница, состоящая на две трети из крахмала. Кроме того, в ней в несколько раз меньше витаминов, микроэлементов и минералов, чем в других кашах. Манная каша стремительно повышает уровень сахара в крови, после чего поджелудочная начинает производить большое количество инсулина. Это очень вредно для диабетиков, а также для тех людей, которые хотят похудеть. В рисовой каше , а именно в белом шлифованном рисе, почти нет полезных для человека витаминов и минералов. Они удаляются во время его обработки. Врачи говорят, если часто есть рисовую кашу, у человека могут появиться злокачественные образования в желудке.

, а именно в белом шлифованном рисе, почти нет полезных для человека витаминов и минералов. Они удаляются во время его обработки. Врачи говорят, если часто есть рисовую кашу, у человека могут появиться злокачественные образования в желудке. Если называть каши, вредные для здоровья, то овсянка быстрого способа приготовления также попадает в этот перечень: в ней практически нет питательных для организма веществ, в том числе клетчатки. Из-за такой овсянки человек может заболеть диабетом, набрать лишний вес, а также получить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

также попадает в этот перечень: в ней практически нет питательных для организма веществ, в том числе клетчатки. Из-за такой овсянки человек может заболеть диабетом, набрать лишний вес, а также получить проблемы с сердечно-сосудистой системой. По мнению специалистов, самая бесполезная каша в мире - это кукурузная каша , в которой очень высокий уровень содержания глюкозы. После ее употребления значительно повышается уровень сахара в крови, а также в последствии человек может получить излишний вес.

Врачи и диетологи считают, что это самые бесполезные каши, от частого употребления которых в пищу можно получить вовсе не пользу, а, скорее, негативные последствия для здоровья.

Почему кашу по утрам есть вредно – важные нюансы

Согласно мнению врачей, ответ на вопрос, какую кашу нельзя есть на завтрак, заключается в том, насколько сильно она повышает уровень сахара в крови. Поэтому каши, в которых много глюкозы (манная, кукурузная, овсяная), крайне нежелательно есть людям, склонным к набору лишнего веса. Из-за большого количества углеводов эти каши быстро перевариваются, и человек вскоре после еды снова почувствует голод и снова будет вынужден есть. Кроме того, у диабетиков будет резко скакать уровень сахара, что может привести к тяжелым последствиям.

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Ранее мы писали о том, как приготовить крупу без варки, предложив инструкции приготовления манки, булгура и овсянки. Если вы любите какую-то из этих круп, обязательно загляните узнать эти простые лайфхаки.

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