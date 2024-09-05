Как вылечить разбитое сердце: эти 9 привычек помогут

Психологи говорят, что в процессе исцеления следует использовать все методы, которые потенциально могут помочь.

Разбитое сердце может показаться концом света, но психологи считают, что есть 9 привычек, которые помогут вылечить это.

Как сообщает Hack Spirit, при наличии правильных привычек исцеление не просто возможно. а гарантировано. Итак, давайте окунемся и превратим разбитое сердце в новое начало.

1) Уход за собой

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Перед лицом разбитого сердца уход за собой часто отходит на второй план. Легко забыть поесть, спать или даже принять душ. Но психологи отмечают, что забота о своем физическом здоровье - это первый шаг к эмоциональному восстановлению.

Когда вы чувствуете себя подавленными, постарайтесь обращаться с собой с такой же добротой, которую вы проявили бы к другу в беде. Удивительно, на что способна любовь к себе.

2) Выпустить это все

Разбитое сердце может ощущаться как шторм, надвигающийся внутри вас. И иногда лучшее, что можно сделать, это позволить этой буре свирепствовать.

Позвольте себе плакать безостановочно. Но после слез придет ощущение облегчения и освобождения, в которых вы нуждаетесь. Это будет нелегко, но дать волю своим эмоциям, а не запоминать их, поможет пережить боль и начать двигаться вперед.

3) Сила творчества

Знаете ли вы, что мозг выделяет дофамин, естественный антидепрессант, когда вы занимаетесь творчеством? Вот почему психологи часто предлагают направить свои чувства на что-то творческое. Будь то рисование картины, написание песни или даже просто приготовление еды по новому рецепту, творчество может действовать как мощное средство от разбитого сердца.

4) Восстановление связи с природой

В пребывании на природе есть что-то невероятно успокаивающее. Свежий воздух, зелень, покой - все это создает ощущение покоя и умиротворения.

Психологи часто рекомендуют проводить время на свежем воздухе как способ вылечить разбитое сердце. Это потому, что природа имеет способ поставить наши проблемы в перспективу. Мир больше нашей душевной боли, и пребывание на природе может напомнить нам об этом.

5) Принятие изменений

Рассмотрите этот период как возможность переоценить свою жизнь и внести необходимые изменения. Возможно, пришло время для нового хобби, другой работы или даже смены обстановки.

Перемены могут быть страшными, но они также могут принести освобождение. Речь идет о том, чтобы выйти из зоны комфорта и получить новые впечатления. Каждый конец - это также новое начало. И принимая изменения, вы берете под контроль свою жизнь и направляете ее в том направлении, в котором хотите идти.

6) Положитесь на свою систему поддержки

Когда у вас разбито сердце, может показаться, что вы несете бремя на своих плечах. Но помните, что вам не нужно в одиночку нести это бремя. Ваши друзья и семья здесь не просто так. Они - ваша система поддержки, готовая выслушать или просто предоставить столь необходимую компанию.

Во времена разбитого сердца нормально полагаться на тех, кто заботится о вас. Впустите их, поделитесь своими чувствами и позвольте им вас утешить. Это не признак слабости, а шаг к исцелению.

7) Поиск прощения

Прощение может быть сложным понятием, когда вы имеете дело с разбитым сердцем. Необходимо избавиться от обиды, которая сдерживает вас.

Простить не означает забыть. Это означает признать боль, научиться на ней, а затем позволить себе двигаться вперед.

8) Практика внимательности

Внимательность, практика сосредоточения на настоящем моменте без суждений, значительно уменьшает стресс и улучшает психическое благополучие.

Во время разбитого сердца легко погрузиться в прошлое или волноваться о будущем. Но внимательность помогает вам оставаться на земле в настоящем.

9) Обратиться за профессиональной помощью - это нормально

Несмотря на все наши усилия, иногда разбитое сердце может быть слишком тяжелым испытанием, чтобы справиться с ним самостоятельно. И это вполне нормально.

Обращение за помощью к профессионалу, например, к терапевту или консультанту, не является признаком слабости. Это смелый шаг к исцелению.

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