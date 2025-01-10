Орхидея перецвела: эксперт ответил, что делать дальше

Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своей орхидее восстановиться после цветения и продолжать радовать вас цветами в течение многих лет.

Орхидеи остаются любимцами многих из-за своей изящной красоты и длительного цветения. Но когда цветы опадают, уход за растением приобретает важное значение для его дальнейшего процветания. Вот шесть советов от Джастина Кондрата, ведущего садовника Смитсоновского сада орхидей, которые помогут вашей орхидее снова зацвести.

1. Пересадка орхидеи

После завершения цветения орхидею следует пересадить, особенно если она из магазина в горшке с мхом-сфагнумом. Мох удерживает слишком много влаги, что может привести к гниению корней.

Пересадите орхидею в специальный горшок для орхидей с грубым субстратом, который обеспечит лучший дренаж.

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2. Обрезка растения

Обрезайте желтые или поврежденные листья, оставляя зеленые, которые обеспечивают фотосинтез. Для обрезки цветочного стебля есть два варианта:

Полная обрезка: срежьте стебель до основания, чтобы растение потратило силы на формирование нового колоса.

Частичная обрезка: оставьте 2-3 узла ниже самого низкого цветка, чтобы повысить вероятность повторного цветения через 8-12 недель.

3. Правильное удобрение

Орхидеи нуждаются в подкормке в периоды активного роста. Используйте удобрение для орхидей, разведенное до 25% рекомендуемой концентрации. Подкармливайте растение каждые две недели с марта по октябрь.

Зимой воздержитесь от удобрений, чтобы избежать повреждения корней. Для стимуляции выработки хлорофилла опрыскивайте листья раствором соли Эпсома (2 ст. л. на 1 галлон воды).

4. Контроль полива

Обеспечьте регулярный полив, но не заливайте растение. Поливайте каждые 7-10 дней для орхидей в коре или реже для тех, что в мху. Определяйте потребность в поливе по сухости субстрата: если он сухой на ощупь, пора поливать.

Избегайте использования кубиков льда, поскольку они могут повредить корни. Используйте воду комнатной температуры и поливайте, пока вода не вытечет из дренажных отверстий.

5. Оптимальное освещение

Орхидеи нуждаются в ярком, но непрямого света. Разместите растение у восточного, южного или западного окна.

Проверяйте листья:

темно-зеленые листья означают недостаточное освещение;

красный оттенок свидетельствует о чрезмерном освещении;

идеальная окраска - желто-зеленая или оливковая.

6. Обеспечение благоприятных условий

Орхидеи хорошо себя чувствуют при температуре 21-32°C (70-90°F). Избегайте сквозняков и перегрева, чтобы поддерживать комфортные условия.

Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своей орхидее восстановиться после цветения и продолжать радовать вас цветами в течение многих лет.

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