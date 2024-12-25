При правильном уходе ваша орхидея вскоре еще раз порадует вас цветами.

Орхидеи обычно цветут очень долго, поэтому, когда вы видите, что они начали терять свои цветы, это может вызвать панику. Однако, как пишет портал WomanAndHome, если ваша орхидея потеряла цветки, это не значит, что она умирает. Важно знать, как ухаживать за орхидеей после отцветания, и тогда она вновь порадует вас прекрасными цветами.

"Если у вас есть фаленопсис (орхидея-мотылек), вы можете либо обрезать колос чуть выше узла (маленький бугорок на стебле), чтобы стимулировать новое цветение, либо срезать колос до основания, если он коричневый и высохший. Дендробиумы и каттлеи, например, следует обрезать до основания, как только цветки опадут", - объясняет Джейн Доббс, ведущий садовник компании Allan's Gardeners.

Кроме того, она рекомендует поддерживать необходимый уровень влажности и поставить орхидею на непрямой свет, так как это обеспечит растению наилучшие условия для выживания. Джейн советует следить за появлением новых ростков, например листьев или корней, так как это свидетельствует о том, что орхидея здорова и готовится к цветению.

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Так что не стоит сразу же полностью отказываться от орхидеи – при правильном уходе она еще не раз порадует вас цветами.

Ранее садовники рассказали, как ухаживать за орхидеей зимой, чтобы продлить ее жизнь и обеспечить пышшное цветение.

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