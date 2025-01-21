Спатифиллум довольно привередлив в уходе, но если соблюсти все правила - этот цветок порадует вас обильной зеленью и богатым цветением.

Спатифиллум - это очень популярное комнатное растение. Его любят за красивую листву и интересные белые цветы. Однако уход за этим растением может быть сложным. Важно знать признаки, когда спатифиллум нуждается в воде, подкормке или дополнительном свете, пишет Martha Stewart.

Признаки того, что спатифиллум нездоров

Желтые или коричневые листья.

Листья с пятнами.

Увядание или опадение листьев.

Отсутствие роста.

Коричневые кончики листьев.

Неприятный запах от почвы.

Как спасти спатифиллум от перелива

Спатифиллумы предпочитают почву, которая постоянно влажная, поэтому тут важно не переусердствовать. "Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы сухой", - советует эксперт по растениям Ли Миллер.

Если растение сильно увлажнено, то пересадите его в новый контейнер со свежей почвой.

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Как спасти спатифиллум от недостаточного полива

С другой стороны, недостаток воды также может вызвать стресс у вашего спатифиллума. Признаками недостаточного полива являются коричневые листья или жесткие и ломкие листья.

Воткните палец в почву. Если она сухая на ощупь, то полейте растение, пока излишки воды не стекут через дренажное отверстие в поддон. Затем слейте оставшуюся в поддоне воду.

"Если спатифиллум находится в условиях слабого освещения, ему не понадобится много воды - то же самое касается и низких температур. Мокрое, холодное растение обычно мертво", - говорит эксперт по цветам Лиза Элдред Стейнкопф, основательница Houseplant Guru.

Как спасти спатифиллум от чрезмерного удобрения

Чрезмерное удобрение спатифиллума может привести к накоплению слишком большого количества соли в почве, в результате чего кончики его листьев станут коричневыми.

В этом случае промойте почву чистой фильтрованной водой, чтобы удалить избыток сол.

Если это не сработает, выньте растение из горшка и осмотрите корни. Если корни выглядят черными и мягкими, они страдают от корневой гнили. Обрежьте все черные корни и пересадите растение в контейнер с новой почвой.

Как спасти спатифиллум от недостаточного освещения

Если рост замедлился или листья выглядят поникшими, подумайте о том, чтобы переместить спатифиллум в место с более ярким, но не прямым светом.

Как спасти спатифиллум от насекомых или болезней

Миллер говорит, что паутинные клещи, тля или мучнистые червецы могут повредить спатифиллум. Спасти от вредителей может инсектицидное мыло, которым нужно натереть листья.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно поливать спатифиллум, чтобы он не засох.

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