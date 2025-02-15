Рассказываем, что нужно посеять в феврале из овощей и цветов и какие работы можно провести на участке.

Февраль - месяц, когда у дачников заканчиваются зимние каникулы. Пора браться за работу: высевать семена на рассаду и приводить в порядок сад и огород. Что нужно посеять в феврале и что еще успеть сделать на участке - рассказываем ниже.

Что сеять в феврале 2025 года из овощей и цветов

В последнем зимнем месяце, с дальнейшей пересадкой в открытый грунт сеют несколько видов овощей, ягоды и некоторые цветы с долгим периодом вегетации.

Итак, какие овощи можно сажать в феврале на рассаду:

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баклажаны;

перец;

корневой сельдерей;

помидоры (высокорослые и поздние);

лук репчатый.

Баклажаны и перец высевают в первую очередь, их, кстати, можно сеять и в отапливаемой теплице. Ранее мы уже рассказывали, когда сажать баклажаны на рассаду, когда сажать помидоры на рассаду и когда сажать перец на рассаду в феврале 2025.

Что касается лука, то его высевают, чтобы получить сортовой, хотя делают это далеко не все огородники. Также в феврале рекомендуют сажать садовую землянику (клубнику) - так получится дешевле, даже если сорт будет очень модный.

Также в это время уже пора высевать и некоторые виды цветов, которым необходим более долгий срок для вегетации.

Какие семена цветов сеять в феврале:

петунию;

гвоздику шабо;

виолу;

маргаритку;

лобелию;

лаванду.

Некоторые овощи и цветы также сеют ближе к концу месяца, среди растений, что сажают в феврале и марте - это ранние и маленькие томаты, среднеспелый и ранний перец, баклажаны, петунию.

Кстати, перед посевом семена овощей рекомендуют замачивать: ранее мы рассказывали, в чем замочить семена, чтобы быстрее проросли - простой лайфхак от опытных огородников.

Чем опрыскать сад в феврале и что еще нужно сделать

Кроме посева культур, которые потом переедут на участок, у дачников есть еще несколько обязательных дел.

Убрать или задержать снег

Здесь нужно ориентироваться по обстановке: если снега много, его убирают и стряхивают с деревьев и кустов, чтобы он не поломал ветви. Если мало - постараться задержать с помощью веток досок и т.п. Кстати, хорошее дело - нанести снега в теплицу, чтобы почва хорошо увлажнилась.

Побелить деревья

Побелку лучше делать как раз зимой, а не накануне майских праздников. Но белить можно, если только на улице уже установилось +5С.

Побелка защищает от резких перепадов температуры и солнечных лучей, и кора не трескается.

Пересмотреть семена и купить необходимые

Проводить ревизию и приобретать недостающие семена тоже нужно в феврале - спокойно и без очередей. Ранее мы также рассказывали, как правильно выбирать семена на рассаду, чтобы не купить подделку.

Опрыскать сад

В феврале, если месяц выдался теплым, также делают первое опрыскивание сада (температура должна быть стабильно днем +5-7C). Это поможет справиться с некоторыми болезнями (спорами гнили, монилиоза и парши), которые уже начинают просыпаться.

Опрыскивают 3%-ной бордосской смесью или карбамидом (мочевиной), но последний должен быть в высокой концентрации.

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