Февраль - месяц, когда у дачников заканчиваются зимние каникулы. Пора браться за работу: высевать семена на рассаду и приводить в порядок сад и огород. Что нужно посеять в феврале и что еще успеть сделать на участке - рассказываем ниже.
Что сеять в феврале 2025 года из овощей и цветов
В последнем зимнем месяце, с дальнейшей пересадкой в открытый грунт сеют несколько видов овощей, ягоды и некоторые цветы с долгим периодом вегетации.
Итак, какие овощи можно сажать в феврале на рассаду:
- баклажаны;
- перец;
- корневой сельдерей;
- помидоры (высокорослые и поздние);
- лук репчатый.
Баклажаны и перец высевают в первую очередь, их, кстати, можно сеять и в отапливаемой теплице. Ранее мы уже рассказывали, когда сажать баклажаны на рассаду, когда сажать помидоры на рассаду и когда сажать перец на рассаду в феврале 2025.
Что касается лука, то его высевают, чтобы получить сортовой, хотя делают это далеко не все огородники. Также в феврале рекомендуют сажать садовую землянику (клубнику) - так получится дешевле, даже если сорт будет очень модный.
Также в это время уже пора высевать и некоторые виды цветов, которым необходим более долгий срок для вегетации.
Какие семена цветов сеять в феврале:
- петунию;
- гвоздику шабо;
- виолу;
- маргаритку;
- лобелию;
- лаванду.
Некоторые овощи и цветы также сеют ближе к концу месяца, среди растений, что сажают в феврале и марте - это ранние и маленькие томаты, среднеспелый и ранний перец, баклажаны, петунию.
Кстати, перед посевом семена овощей рекомендуют замачивать: ранее мы рассказывали, в чем замочить семена, чтобы быстрее проросли - простой лайфхак от опытных огородников.
Чем опрыскать сад в феврале и что еще нужно сделать
Кроме посева культур, которые потом переедут на участок, у дачников есть еще несколько обязательных дел.
- Убрать или задержать снег
Здесь нужно ориентироваться по обстановке: если снега много, его убирают и стряхивают с деревьев и кустов, чтобы он не поломал ветви. Если мало - постараться задержать с помощью веток досок и т.п. Кстати, хорошее дело - нанести снега в теплицу, чтобы почва хорошо увлажнилась.
- Побелить деревья
Побелку лучше делать как раз зимой, а не накануне майских праздников. Но белить можно, если только на улице уже установилось +5С.
Побелка защищает от резких перепадов температуры и солнечных лучей, и кора не трескается.
- Пересмотреть семена и купить необходимые
Проводить ревизию и приобретать недостающие семена тоже нужно в феврале - спокойно и без очередей. Ранее мы также рассказывали, как правильно выбирать семена на рассаду, чтобы не купить подделку.
- Опрыскать сад
В феврале, если месяц выдался теплым, также делают первое опрыскивание сада (температура должна быть стабильно днем +5-7C). Это поможет справиться с некоторыми болезнями (спорами гнили, монилиоза и парши), которые уже начинают просыпаться.
Опрыскивают 3%-ной бордосской смесью или карбамидом (мочевиной), но последний должен быть в высокой концентрации.