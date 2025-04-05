На приготовление чизкейка уйдет всего 15 минут плюс 20 минут на выпечку.

Ванильный чизкейк в средиземноморском стиле от известного шеф-повара Джейми Оливера — это идеальный десерт для особого случая или просто для того, чтобы насладиться им с семьей дома. Как пишет Mirror, для этого кремового лакомства требуется всего несколько простых ингредиентов, а на подготовку уйдет менее 15 минут (плюс время для выпечки).

Как отмечает Джейми, десерт очень прост в приготовлении, но "конечный результат выглядит очень впечатляюще". Его вкус также можно его улучшить с помощью различных топпингов и добавок, таких как карамельный соус, шоколадная стружка или свежие фрукты.

Ингредиенты:

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300 г сахарной пудры (плюс дополнительно для посыпки)

Четыре баночки сливочного сыра по 280 г

70 г обычной муки

Пять чайных ложек ванильной эссенции

Пять крупных яиц

Инструкция по приготовлению:

Разогрейте духовку до 220 °C. Подготовьте форму для торта диаметром 22-24 см, выстелив дно пергаментной бумагой, слегка смажьте оливковым маслом, а затем посыпьте сахарной пудрой.

В большой миске смешайте 300 г сахарной пудры, сливочный сыр и ванильную эссенцию. Смешивайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Затем вбейте яйца по одному, а затемь добавьте муку, чтобы получилось однородное тесто.

Переложите тесто для чизкейка в подготовленную форму для торта и поставьте ее в большой противень, пригодный для использования в духовке.

Вскипятите чайник и очень осторожно налейте воду в форму для запекания так, чтобы она доходила до половины.

Поставьте в духовку и запекайте на верхней полке примерно 20 минут или пока тесто не приобретет золотистую корочку и не застынет в середине, слегка покачиваясь.

Когда блюдо будет готово, достаньте его из духовки и дайте ему остыть в водяной бане в течение 15 минут; затем выньте из воды и дайте ему полностью остыть.

Данее охладите его холодильнике в течение как минимум четырех часов перед подачей. Джейми настаивает, что лучше всего наслаждаться им со "свежими сезонными фруктами".

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