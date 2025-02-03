Эксперт рассказала, что можно и что нельзя делать во время полива орхидей.

Поскольку весна уже не за горами, важно подготовить орхидею к цветению. Если у вас дома есть этот цветок, то советы цветовода Эшли Анита могут пригодиться.

Весной растения выходят из зимней "спячки" и начинают цвести. Чтобы помочь им расцвести, нужно знать, какое освещение необходимо, как обрезать и пересаживать цветы. Но одним из самых важных факторов является полив, пишет CBN.

Садовник Эшли Анита поделилась на YouTube техникой полива, которую она использует для своих орхидей, чтобы настроить их на успех.

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По словам девушки, важно распознавать, когда орхидее нужен полив, чтобы избежать чрезмерного увлажнения. Для этого она рекомендует держать орхидеи в прозрачных горшках.

"С орхидеями все очень просто. Сначала нужно, чтобы они высохли, поэтому нужно убедиться, что в них нет влаги. Прозрачные горшки помогают убедиться, что в горшке нет воды", - говорит садовод.

Зеленые корни, по ее словам, означают, что им достаточно воды. Когда корни становятся серебристыми, листья начинают выглядеть немного сморщенными, это означает, что они готовы к следующему поливу.

Эшли говорит, что орхидеи нужно хорошо поливать и даже замачивать, особенно при переходе в немного более теплые условия.

Орхидеи, по словам эксперта, можно поливать привычным способом сверху, а можно оставить горшок в тазике с водой на некоторое время.

Эксперт также призвала людей не использовать кубики льда, поскольку это не нужно орхидеям.

"Это тропические растения, и давать им этот кубик льда и холодную воду - не очень хорошо для тропических растений. Я бы использовала воду комнатной температуры", - говорит садовод.

Как только орхидея наберет достаточно воды, дайте ей высохнуть в горшке, позволяя ей впитать всю влагу.

Важно также протереть крону растения от влаги, используя для этого бумажные полотенца.

"Если вода попадет в крону, не волнуйтесь. Просто возьмите бумажное полотенце и высушите его, чтобы она не застаивалась и не вызывала гниение", - порекомендовала Эшли Анита.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как сделать мульчу для грядок и зачем это нужно.

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