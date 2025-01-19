Некоторые растения необходимо замульчировать.

Если раньше огородники интересовались, как защитить саженцы от снега, то сейчас более актуальный вопрос – что делать, чтобы растения не вымерзли зимой, поскольку снежного покрова нет, а температура достаточно низкая.

Как оказывается, снег является натуральным теплоизолятором, и он имеет важное свойство, о котором должны знать огородники. Вот что позволяет растениям не вымерзать зимой под снегом, так это эффект своеобразного натурального парника, который возникает благодаря тому, что снежный покров не пропускает наружу тепло, которое есть на поверхности почвы. Кроме того, благодаря снегу при минусовых температурах не вымораживается влага.

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Не все огородники могли предвидеть то, что зима будет бесснежной, и утеплить растения, которые особенно сильно "боятся" низких температур. Особое внимание нужно уделить некоторым цветам – розам и хризантемам, а также винограду.

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Кусты роз и хризантем, а также виноград стоит замульчировать. Мульча позволит защитить корни растений от мороза и сохранит в земле влагу.

Вот чем мульчировать цветы и виноград:

Торф.

Хвоя.

Кора.

Сено.

Солома.

Для мульчи эксперты советуют использовать тот материал, который можно найти недалеко от вашего участка. Например, если рядом хвойный лес, тогда стоит отдать предпочтение хвое, а если поля, на которых растут зерновые, можно использовать солому или сено.

Можете сделать и смешанную мульчу – из коры и хвои. Очень важно не переборщить с хвоей, поскольку из-за нее почва может закислиться.

Приготовленной мульчей обсыпьте кусты цветов и виноград так, чтобы была прикрыта прикорневая площадь и верхняя часть растений.

Что можно сделать на участке зимой

Еще в зимний бесснежный период можно заняться мульчированием деревьев или клубники. Деревья есть смысл мульчировать, чтобы защитить их корни от мороза, и это особенно актуально для молоденьких саженцев - без этого они просто могут не пережить зиму.

Мульчирование деревьев – достаточно простой процесс. Насыпьте в прикорневую лунку 10-15 см торфа. Сверху можно насыпать золу и полить ее водой. Таким образом вы еще и насытите дерево необходимыми для роста влагой и микроэлементами. Обратите внимание на то, что удобрение золой и полив нужно делать только тогда, когда температура будет выше нуля.

Еще можно провести мульчирование клубники. Сама по себе клубника – морозостойкая, поэтому мульчу есть смысл укладывать между кустиками – просто насыпьте несколько сантиметров хвои, коры или уложите там сено или солому. Благодаря мульчированию в почве останется больше влаги, а еще весной не будут активно расти сорняки.

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