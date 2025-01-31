Чтобы обеспечить потрясающее цветение этих популярных комнатных растений, очень важно убедиться, что вы правильно их поливаете.

Эксперт по садоводству в Hayes Garden World Анджела Слейтер поделилась, как правильно поливать разные орхидеи зимой, чтобы они красиво цвели, пишет express.co.uk.

Специалисты настаивают: чтобы обеспечить потрясающее цветение этих популярных комнатных растений, очень важно убедиться, что вы правильно их поливаете.

"Самый главный секрет полива орхидеи фаленопсиса - дождаться, пока толстые корни высохнут, а затем окунуть весь горшок в теплую воду на 10 секунд", - отметила Слейтер.

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Она объяснила, что данный вид орхидей меньше нуждается в воде зимой, потому что это время считается "периодом покоя", а не "периодом роста".

Что касается орхидей мильтония, то, по словам эксперта, они лучше себя "чувствуют" при более частом поливе.

В целом она посоветовала не поливать орхидеи, заливая воду сверху, и не ставить горшки в блюдце с водой. По ее словам, орхидеям может быть полезно иногда мягкое опрыскивание по утрам и удобрение.

"Используйте только подкормку для цветения. Используйте удобрение, которое вы делаете в виде раствора, и окуните растение в него так же, как вы это делаете при поливе".

Напомним, ранее УНИАН писал, чем подкормить орхидею.

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