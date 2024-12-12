При неправильном уходе лимон может сбросить все листья.

Лимонные и цитрусовые деревья не нуждаются в значительной обрезке, чтобы они давали плоды. Однако это все равно важно, поскольку обрезка может снизить риск возникновения грибковых заболеваний, особенно, если вы вырастили лимонное дерево из семян.

Издание marthastewart пообщалось с профессиональными садоводами о том, как и когда правильно обрезать эти деревья.

"Обрезка помогает увеличить поток воздуха через ветви, что может уменьшить вероятность возникновения грибковых заболеваний", - говорит Китти Купер, владелец Cooper Farm.

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Мэнни Барра, мастер-садовник TeachMe, добавил, что это также дает солнечному свету достигать всех частей растения, благодаря чему будет меньше укрытий для вредителей и лучшие фрукты.

"Обрезанное лимонное дерево также может быть приятнее для глаз [поскольку оно] чистое и опрятное", - добавляет Купер.

Когда обрезать

Лучшее время для обрезки лимонного дерева - сразу после сбора всех плодов, что может отличаться в зависимости от вашего климата. Однако обычно это происходит в конце зимы или ранней весной.

"Этот временной промежуток гарантирует, что вы не обрезаете никаких будущих ветвей. Они могут быть в процессе цветения", - говорит Купер.

Следующее лучшее время для обрезки - сразу после последних морозов в сезоне, когда вы можете срезать все поврежденные или мертвые ветви.

Если же сделать это в неподходящий момент, вы сделаете ваше растение более уязвимым для вредителей и болезней. В частности, лучше не делать это во время жары. Это может привести к обезвоживанию растения. Во время обрезки никогда не обрезайте более 30% всех ветвей. В результате лимон может впасть в шок и сбросить листья.

Как обрезать

Когда наступит правильное время для обрезки, убедитесь, что выбрали чистые, острые инструменты для обрезки. Барра рекомендует сначала проверить дерево на наличие мертвых, поврежденных или больных ветвей.

"Обычно их можно найти, сломав ветку, чтобы проверить ее исправность. Зеленый цвет внутри означает, что ветка живая, а коричневый означает, что ветка мертвая", - советует эксперт.

Обрезая мертвую ветку, начинайте с концов. Обрезайте, пока не увидите зеленый цвет. Также стоит обрезать все ветви, которые пересекаются с другими. Они могут ухудшить общий рост лимонного дерева, влияя на хороший поток воздуха и освещения. Чтобы получить наиболее эстетически привлекательную форму, начинайте обрезать лимонное дерево снизу вверх, сохраняя крону дерева напоследок.

Самой распространенной ошибкой специалисты считают обрезку лимонного дерева сразу после ранних заморозков. Кроме того, следите за тем, чтобы не переусердствовать во время обрезки

"Легко увлечься. Но если потратить время на то, чтобы обрезать, отступить и осмотреть все дерево, это поможет вам увидеть более широкую картину - и не даст вам переусердствовать", - добавляет Купер.

В то же время использование грязных ножниц может привести к внесению инфекции в "открытые раны" дерева.

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