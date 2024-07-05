Возраст не является конкурентным недостатком, доказали исследователи.

Наиболее успешными предпринимателями, как правило, являются люди среднего возраста, даже в технологическом секторе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Бюро переписи населения и двумя профессорами Массачусетского технологического института, пишет inc.com.

Собрав список из 2,7 миллионов основателей компаний, нанявших хотя бы одного сотрудника в период с 2007 по 2014 год, исследователи обнаружили, что средний возраст тех, кто основал наиболее успешные технологические компании, составлял 45 лет.

Отмечается, что у 50-летнего предпринимателя почти в два раза больше шансов основать чрезвычайно успешную компанию, чем у 30-летнего. У 60-летнего основателя стартапа в три раза больше шансов запустить успешный проект, чем у 30-летнего, и почти в два раза больше шансов запустить стартап, который войдет в верхние 0,1% (с точки зрения доходов).

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Еще одно исследование показало, что средний возраст предпринимателей, которые открывают компанию и нанимают хотя бы одного сотрудника, составляет 42 года.

"Идеи - это здорово, но реализация - это все. И гораздо сложнее реализовать идею хорошо, когда у вас ограниченный опыт. Это особенно верно, когда решающим фактором является опыт лидерства. У меня может быть новаторская идея, но, если у меня нет навыков, необходимых для того, чтобы превратить группу людей в команду, я, скорее всего, потерплю неудачу", - говорится в публикации.

Конечно, отмечается, что, совершив концептуальный прорыв, вы сможете добиться огромного успеха и в молодом возрасте, однако в большинстве случаев пожилые предприниматели имеют явное преимущество.

Таким образом, ученые фактически доказали, что возраст не является конкурентным недостатком.

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