Люди склоняются к эффективным, простым решениям.

Предпочтение простоты имеет решающее значение для достижения целей. К такому выводу пришли ученые из Университета Ватерлоо, проведя новое исследование, пишет scitechdaily.com.

Исследователи обнаружили, что простота в объяснениях и выполнении задач высоко ценится из-за ее эффективности.

"Столкнувшись с выбором, люди склоняются к эффективным, простым решениям, которые экономят время и усилия", - говорится в публикации.

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Другими словами - предпочтение людьми простых объяснений тесно связано с их желанием эффективно выполнять задачи.

"Эти результаты показывают, что наше предпочтение более простых объяснений отражает то, как мы оцениваем действия. Простота не просто ценится в объяснениях - это часть того, как мы думаем об эффективном достижении результатов", - отметила ведущий автор исследования и кандидат наук в области психологии развития в Ватерлоо Клаудия Сел.

Исследование показало, что людей больше привлекают объяснения, которые включают общие и надежные причины. Если причина казалась редкой или ненадежной, она считалась менее полезной, пишет издание.

"По сути, чем более распространенной и надежной является причина, тем более привлекательной она становится как объяснение и метод достижения результатов. Кроме того, независимо от того, описываете ли вы причины или ищете результаты, использование меньшего количества причин кажется и более быстрым, и более эффективным, указывая на общий ментальный процесс, стоящий за обоими предпочтениями", - добавила ученая.

Исследование включало в себя семь экспериментов. Участие в них приняли 2820 человек.

Напомним, ранее ученые определили, в каком возрасте больше всего шансов стать успешным в бизнесе.

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