Этот ингредиент точно есть на вашей кухне.

Авокадо является прекрасным источником полезных жиров и клетчатки, а также содержит большое количество фолатов, меди, калия, витамина K и E. Обычно его употребляют во время завтрака, поэтому эксперт Кэтрин Тейлор поделилась методом, который поможет сделать фрукт вкуснее и мягче. Об этом пишет Mirror.

По ее словам, для этого нужно добавить щепотку соли на каждую половинку авокадо.

Как объясняют в материале, соль может перебить слегка горьковатый вкус авокадо, если оно не идеально спелое. Также это простое дополнение сделает авокадо значительно мягче, что прекрасно подойдет для тех, кто любит размазывать фрукт на хлеб.

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Кэтрин говорит, что тип хлеба, который вы используете для авокадо, также очень важен. Конечно, все зависит от личных предпочтений, но эксперт советует использовать "крепкий, толсто нарезанный" цельнозерновой хлеб

"Золотистый, хорошо поджаренный хлеб обеспечивает прочную основу и хрустящий, потрясающий контраст со сливочным авокадо", - добавила она.

Также Кэтрин посоветовала размять авокадо в отдельной миске перед тем, как наносить его на тост.

Другие интересности об авокадо

Ранее шеф-повар рассказала, как сохранить авокадо свежим до 30 дней. По ее словам, не стоит хранить фрукт в воде, поскольку это может привести к размножению бактерий, которые его портят.

Также диетологи объяснили, в чем польза авокадо для здоровья. В частности этот фрукт снижает риск заболеваний, помогает пищеварению, способствует здоровью мозга и поддерживает сердце.

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