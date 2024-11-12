Психологи выделили черты характера, которые есть у родителей, с которыми не общаются их дети после взросления.

Воспитание детей является сложной задачей, с которой справляются не все родители. Иногда влияние взрослых может к привести к тому, что сыновья и дочерья возненавидят их после взросления. Психологи смогли определить черты характера, которые приводят к подобным ситуациям, пишет YourTango.

По данным исследования Корнелла 2020 года, почти 27% взрослых заявили, что в последнее время вообще не общались с одним из членов своей семьи, а 10% признались, что это был их родитель, что почти на 7% больше, чем в похожем исследовании, проведенном 10 лет назад.

Всего психологи выделяют 10 главных черт характера родителей, чьи дети ненавидят их после взросления.

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Консервативность

Консервативные люди часто живут в постоянной оборонительной позиции, которая может привести к ссорам в семье. Проблема заключается в том, что такие люди закрываются от своих детей, оставляя их потребности без внимания.

Взрослые дети не принимают решение о прекращении общения со своими родителями консвервативных взглядов легкомысленно, предупреждают психологи. Чаще всего это обусловлено десятилетиями душевных травм, переживаний и обид.

Избегание открытых разговоров

Открытое общение является залогом любых здоровых отношений. Поэтому детям сложно найти общий язык с родителями, которые не готовы разговаривать с ними откровенно.

В исследовании, опубликованном в Американском журнале патологии речи и языка, сказано, что дети с детской травмой, которые подверглись жестокому обращению со стороны родителей, часто испытывают трудности с формированием здоровых стилей общения.

Отсутствие открытых разговоров приводит к тому, что дети не могут обсудить с родителями свои проблемы. И им приходится справляться с ними самостоятельно, отметили психологи.

Неуважение к чужим границам

Психологи уверены в том, что у каждого человека есть свои личные границы. Некоторые родители же склонны нарушать их по своему желанию.

В книге Энн Кэтрин "Границы: где заканчиваетесь вы и начинаюсь я" говорится, что токсичные родители часто не уважают личные границы своих детей, что приводит к ссорам. Она отмечает, что детям необходимо чувствовать, что их уважают и признают как личности.

Безответственность

Неспособность нести ответственность за свои действия и перекладывание вины являются врожденными нарциссическими чертами многих токсичных родителей. Согласно исследованию колледжа Смита, опубликованном в 2014 году, это часто вызывает у детей чувство никчемности и глубоко укоренившуюся неуверенность во взрослой жизни.

Психологи предупреждают, что после взросления дети таких родителей часто испытывают к ним обиду.

Чрезмерная требовательность

Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в жизни, но некоторые из них бывают слишком требовательными. По словам психологов, такие люди действуют так из-за чувства неуверенности в себе.

Также бывают случаи, когда родители испытывают ревность к успеху своих детей. Доктор философии Бартон Голдсмит подчеркивает, что это не редкость. Он утверждает, что врожденные чувства зависти или смущения могут проявляться по-разному.

Дети, которым не удается оправдать надежд своих родителей, после взросления испытывают чувства вины и стыда. Чтобы избежать этого, они часто прекращают общаться с родителями, отмечает Голдсмит.

Разочарование вместо сочувствия

Психолог Бернард Голден считает, что эмоциональный интеллект действует как "буфер" против разрушительного гнева, особенно в конфликтах и ​​разногласиях с близкими людьми. Вместо того чтобы открыться для проницательных разговоров о сложных эмоциях и помочь поддержать своих взрослых детей, многие токсичные родители прибегают к фрустрации.

По словам психолога, это приводит к разрушению отношений между родителями и детьми. Обе стороны психологически изолируют себя друг от друга.

Манипулирование

В книге "Семейные узы и старение" говорится о том, что токсичные родители часто требуют от своих взрослых детей, чтобы они стали их опекунами как в физическом, так и в эмоциональном плане. Это бремя поддержки может оказаться сложным для восприятия в бурной семейной динамике.

Особенно остро это будет восприниматься в случае, если родитель не уделял должного внимания своему ребенку в его детстве. Тогда он будет менее мотивирован поддерживать своих родителей во взрослой жизни.

Неумение извиняться

У родителей и детей могут возникать конфликтные ситуации, но умение признавать свои ошибки может помочь решить их, считают психологи. По их словам, эмпатия имеет большое значение для формирования психики ребенка.

Здоровые родители создают пространство для открытых дискуссий, эмпатических ответов на эмоции своих детей и границ, которые защищают эмоциональное благополучие каждого. Особенно важно умение извиняться в случае, если родитель был неправ.

Неблагодарность и невнимательность

Многие дети хотят, чтобы их родители были счастливы. Неблагодарность и невнимательность с их стороны может привести к тому, что после взросления дети будут гиперчувствительными к их эмоциям, что подтвержает исследование Европейского журнала травм и диссоциации.

По словам психологов, когда родители не ценят или не хотят извиняться за эмоциональное напряжение, которое они создают для своих взрослых детей, особенно за свой счет, запускается токсичный цикл обид, в котором чувства взрослых детей не признаются, а их потребности не удовлетворяются.

Неуверенность в себе

По данным исследования, опубликованного в Scandinavian Journal of Public Health, многие пожилые люди, в том числе родители взрослых детей, находящихся вне дома, сталкиваются с чувством незащищенности, которое влияет на их повышенный уровень одиночества, социальных связей и социального эйджизма. Они перекладывают это бремя на своих детей, обвиняя и вызывая у них чувство вины.

Другие советы психологов

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