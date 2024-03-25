Она всегда в хорошем настроении, любит работать в саду, путешествовать и заводить новых друзей.

Писатель Мередит Уилшир рассказала о своей 91-летней бабушке, которая до сих пор путешествует по миру и активно занимается садоводством, что считает своим особенным секретом долголетия, пишет Business Insider.

"Когда я рассказываю людям о своей бабушке и ее интересе к жизни, это всегда воспринимается с удивлением, шоком и трепетом. Она путешествует, занимается садоводством, ведет насыщенный образ жизни и не показывает никаких признаков замедления. Она всегда заводит новых друзей и много разговаривает по телефону", - отметила автор.

По ее словам, 91-летняя бабушка, которую в семье с любовью называют Гроси, может часами разговаривать по телефону со знакомыми или с первыми встречными на кассе, в аэропорту и так далее.

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"Один из секретов ее долголетия - это связи. Она всегда получает новый опыт, заводит новых друзей и рассказывает новые истории. Она любит принимать людей и относится ко всем с добротой", - отметила Мередит.

Летом Гроси часто устраивает вечеринки и обеды у себя дома, и к ней постоянно кто-то приходит. Она всегда в хорошем настроении, любит работать в саду и кормить птиц.

"Я никогда не слышала, чтобы она сказала кому-нибудь плохое слово; она относится ко всем, с кем общается, с добротой, уважением и юмором", - рассказала писатель.

Гроси часто путешествует как внутри страны, так и за рубежом. Совсем недавно они отмечали ее 91-й день рождения в Лас-Вегасе.

"Обычно она находится в движении, расширяет свой кругозор и постоянно получает новый опыт. Когда мы путешествуем вместе, я вижу, сколько друзей она заводит по пути… Я смотрю на свою бабушку как на источник вдохновения, чтобы оставаться на связи со старыми и новыми друзьями… За ней интересно наблюдать, она всегда стремится узнать что-то новое, встретить нового друга или получить новые впечатления от путешествия", - добавила Уилшир.

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