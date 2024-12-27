Большинство экспертов по долголетию придерживаются "нестандартной" диеты и любят общаться.

Каждый хочет, чтобы его жизнь длилась как можно дольше, и при этом быть здоровым. Издание CNBC пообщалось с долгожителями, которые поделились дельными советами.

Собеседниками СМИ стали доктор Фрэнк Липман, врач функциональной медицины, исследующий долголетие, доктор Андреа Майер, эксперт по здоровью и долголетию с почти 25-летним опытом работы в области героологии, Валтер Лонго, изучающий долголетие в Италии около 20 лет, а также популярный исследователь Дэн Бюттнер.

Большинство экспертов по долголетию придерживаются диеты с ограниченным временем

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Почти все собеседники рекомендовали придерживаться ограниченного по времени питания, широко известного как периодическое голодание. Большинство из них, как правило, потребляют пищу в течение восьмичасового интервала и голодают примерно от 12 до 16 часов в день.

"Я всегда пропускаю или очень часто пропускаю завтрак. Я начинаю есть в два-три часа дня. Иногда мой первый прием пищи происходит вечером, и я в порядке", - сказал Майер.

Лонго разработал собственную схему питания, которая называется диетой, имитирующей голодание. Она, по данным USC Leonard Davis School of Gerontology, предполагает соблюдение диеты с "высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов".

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications в начале этого года, диета также предусматривает 12-часовое голодание в день и связана с меньшим риском развития таких заболеваний, как диабет, рак и сердечные заболевания.

Они иногда потребляют "обманные" продукты

Несмотря на то, что эксперты по долголетию серьезно относятся к своему здоровью, они все же иногда позволяют себе не совсем "здоровые" продукты питания.

"Мне 46, и я все еще пью диетическую колу", - сказал Майер.

Подобным образом Лонго иногда ужинает довольно поздно вечером, и это, пожалуй, не идеально, но "делает мою жизнь намного легче, если я не обедаю".

Бюттнер, который является автором термина "голубые зоны", любит ужинать с друзьями и признает, что это не всегда о диете долгожителей:

"Трудно питаться действительно здорово, когда вы выходите на улицу, независимо от того, куда вы идете.

Общение с другими очень важно

Важность поддержания хороших отношений - еще один из секретов долголетия. Об этом свидетельствуют и результаты Гарвардского исследования о счастье.

Для Липмана проведение времени с внуком является его нынешней главной целью социальной приспособленности:

"Когда он станет старше, он, вероятно, не захочет тратить столько времени (со мной), поэтому я пользуюсь этим. Ему скоро исполнится пять, но он все еще в таком возрасте, когда ему хочется быть рядом с бабушкой и дедушкой".

Другие "здоровые" советы

Как сообщал УНИАН, 90-летний велоспортсмен дал четыре совета, как быть здоровым и активным в старости. По словам Фрэнка Эллиса, он решил заняться велоспортом в 65 лет, и двадцать пять лет спустя, в свои 90 лет, он все еще активно ездит на велосипеде.

Как сказал мужчина, чтобы жить долго, стоит найти вид упражнений, который вам нравится, не пить много и не курить, не есть слишком много и иметь позитивный настрой и увлечения.

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