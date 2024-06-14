Протухшие яйца очень опасны для здоровья.

В отличие от многих других продуктов, бывает сложно определить, что яйца испортились. А ведь знание того, что ваши яйца больше не безопасны для употребления в пищу, может стать важным шагом в предотвращении серьезных болезней, пишет health.com.

Употребление испорченных яиц может привести к появлению симптомов пищевого отравления, таких как тошнота, рвота, диарея и лихорадка. В тяжелых случаях это может быть чревато госпитализацией или долгосрочными проблемами со здоровьем. Поэтому важно понимать признаки порчи яиц. Среди них: неприятный запах, изменение цвета или странная текстура.

"При правильном обращении и хранении яйца редко портятся, но качество со временем ухудшается, - отметила менеджер по безопасности пищевых продуктов Американского совета Элиза Малоберти. - По мере старения яйца белок становится тоньше, желток становится более плоским, а оболочка желтка ослабевает. Хотя эти изменения могут повлиять на внешний вид, они не указывают на порчу и не оказывают большого влияния на питательную ценность яйца". Видео дня

Эксперты дали пять советов как определить, не испортились ли ваши яйца:

Обратите внимание на запах. Одним из методов проверки свежести яйца является тест на запах. Свежие яйца имеют тонкий, едва заметный запах. Если яйцо издает сильный неприятный запах, это явный признак того, что оно испортилось и его нельзя использовать для употребления в пищу.

Обратите внимание на внешний вид яиц. Прежде чем разбить яйцо, внимательно осмотрите его скорлупу на предмет трещин, слизистой или порошкообразных остатков. Все это может указывать на рост бактерий или на то, что яйцеклетка каким-то образом повреждена.

Проверьте дату истечения срока действия. На большинстве коробок для яиц указан срок годности, который может служить ориентиром для потребления.

Проведите тест с водой. Наполните миску холодной водой и аккуратно поместите в нее яйца. Сторонники утверждают, что свежие яйца опускаются на дно и лежат на боках, что указывает на то, что их можно есть. А вот яйца, которые всплывают на поверхность, скорее всего, испортились, и их нельзя употреблять в пищу.

Проверьте слизь ваших яиц. Одним из безошибочных признаков того, что яйцо испортилось, является наличие слизистой оболочки. Когда вы разбиваете яйцо, обратите пристальное внимание на консистенцию белка и желтка. Свежее яйцо будет иметь твердый желток и густой желеобразный белок. Если вместо этого вы обнаружите, что желток легко разбивается или белок кажется тонким и скользким, это явный признак порчи.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли есть яйца каждый день.

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