По словам кулинара, эти ингредиенты, скорее всего, у вас есть на кухне.

Кулинар Эмма Уиллс поделилась рецептом шоколадного торта, который готовится очень просто. По ее словам, этот торт является "самым красивым в мире", пишет Express.

Уиллс отметила, что некоторые рецепты тортов с шоколадной помадкой требуют более 10 различных ингредиентов, однако она предложила три основных изменения в собственный рецепт, которые упростят процесс приготовления.

"Шоколадный торт из 5 ингредиентов. Лучше всего то, что все ингредиенты, вероятно, уже есть у вас на кухне. Сразу предупреждаю, что это обманный шоколадный торт с помадкой, поэтому он не будет таким же вкусным, как обычный. Это торт, который вы готовите, когда наступает вечер пятницы, и вам хочется легкого шоколадного торта как можно быстрее!", - рассказала кулинар в своем Instagram.

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Ингредиенты для шоколадно-помадкового торта

100 г соленого сливочного масла;

280 г сахарной пудры; 280 г сахарной пудры;

3 яйца;

160 г муки высшего сорта;

60 г какао-порошка;

150 мл кипятка.

Ингредиенты для шоколадного сиропа

1/2 стакана сахарной пудры / сахарного песка;

1/2 стакана воды;

2 ч.л. какао-порошка.

Ингредиенты для масляного крема из шоколадной помадки

90 г какао-порошка;

1/2 ч.л. соли;

450 г сахарной пудры;

150 г мягкого сливочного масла;

100 г двойных сливок.

Способ приготовления

Сначала вскипятите чайник и взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром и добавьте по одному яйцу, перемешивая это с помощью электрического венчика.

"Лопаткой сложите пополам просеянную муку, затем добавьте остальную муку. В отдельной миске смешайте какао-порошок и кипяток. Дать настояться две минуты. Влейте половину какао-смеси в тесто для кекса. Сложите с помощью лопатки до объединения. Затем повторить с остальными", - рассказывают в материале.

После чего три формы для торта нужно застелить жиронепроницаемой бумагой и вылить тесто. Выпекайте в духовке 16 минут при температуре 160 °C с вентилятором.

Для приготовления шоколадного сиропа положите все ингредиенты в небольшую кастрюлю, а на среднем огне растопите сахар в воде. Как только он расплавится, снимите с огня и дайте остыть.

Масляный крем с шоколадной помадкой

Добавьте какао и сахарную пудру в миску для смешивания, после чего добавьте сливочное масло и убедитесь, что оно является гладким. Нагрейте крем в микроволновке в течение 40-50 секунд. Вылейте его к ингредиентам в миске и перемешайте электрическим венчиком.

Затем накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник для охлаждения и застывания. После чего взбейте крем, чтобы получить хорошую текстуру для намазывания на торт.

Когда коржи остынут, срезаете верхушки, чтобы они стали плоскими. Проколите в коржах дырки и полейте каждый из них от трех до пяти столовых ложек шоколадного сиропа, чтобы он стал более влажным. Сверху на первый корж выложите слой глазури из шоколадной помадки и повторите это со вторым коржом. Переверните третий корж вверх дном и положите его сверху.

"Смажьте торт шоколадно-помадочной глазурью в виде беспорядочного узора. Если вы используете заранее приготовленный сливочный крем, Эмма рекомендует слегка подогреть его (в течение 10-15 секунд) в микроволновой печи перед тем, как намазывать на торт", - добавили в Express.

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