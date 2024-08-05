Пироги с яблоками считаются главными на праздничном столе.

6 августа по новому стилю православная церковь Украины празднует Преображение Господне - один из двунадесятых праздников. В народе его называют Яблочный Спас, и в этот день в церкви освящают яблоки, а дома к празднику готовят пироги из яблок - это блюдо считается главным на столе.

По народным поверьям яблоко означает покой в доме. На Яблочный Спас, по традиции, нужно съесть хотя бы одно яблоко с медом - считается, что это даст здоровье на целый год. Другая примета гласит, что если обмакнуть ломтик яблока в мед, загадать сокровенное желание и съесть, то желание обязательно сбудется.

Также на второй Спас нужно сначала угостить кого-то яблоком, а только потом съесть самому - тогда следующий год будет урожайным. Можно угостить не просто яблоком, а яблочными пирогами.

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Яблочный пирог на сковороде

Это простой и вкусный яблочный пирог на сковороде на сметане, который напоминает шарлотку.

Ингредиенты:

3 яблока;

3 яйца;

6 ст. л. сахара;

соль (щепотка для баланса вкуса);

2 ст. л. растительного масла;

7 ст. л. сметаны;

1,5 стакана муки*;

1,5 ст. л. разрыхлителя.

*Объем стакан 250 мл.

Как готовить яблочный пирог на сковороде

Смешать яйца с сахаром и солью и взбить до пышности. Добавить масло, сметану, еще раз взбить. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в основную массу. Перемешать до однородности, добавить нарезанные кубиком яблоки.

Сковородку (диаметр 26 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто, поставить на слабый огонь и накрыть крышкой. Выпекать 40 минут, затем аккуратно перевернуть – для этого нужно накрыть его пергаментом и плоской тарелкой, а затем перевернуть на тарелку вместе со сковородой. Вместе с пергаментом выложить на сковородку и довести до готовности – выпекать около 10 минут, чтобы дно пирога стало румяным. Сверху посыпать сахарной пудрой.

Хотя готовится он без духовки, но получается пышный яблочный пирог на сковороде.

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Пирожки с яблоками из творожного теста

Такие пирожки с яблоками получаются более нежными, чем из обычного теста, и менее калорийными.

Ингредиенты:

1 кг яблок;

300 г творога;

3 стакана муки;

1 стакан сахара;

10 ст. л. молока;

10 ст. л. растительного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

ванилин - на кончике ножа;

корица - по вкусу.

Как приготовить пирожки из творожного теста

Смешать творог, молоко, растительное масло, сахар, соль. Добавить ванили и муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто – оно должно получиться мягкое, но собираться в шар. Положить тесто в холодильник на 1-15, часа.

Для начинки нужно почистить яблоки и мелко их нарезать. Поставить на огонь и притомить - чтобы получилась консистенция пюре.

Достать тесто из холодильника, раскатать и нарезать на прямоугольники. На одну половинку прямоугольника нужно выложить яблочную начинку, на другой – сделать три горизонтальных надреза (можно волнистых – будет красивее). Закрыть половинку теста с начинкой половинкой с надрезами и закрепить края.

Поставить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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Яблочный пирог без муки и сахара

Эта выпечка понравится тем, кто любит пироги, но боится на них поправиться – в этом рецепте нет ни грамма муки и сахара.

Ингредиенты:

3 яблока;

4 ст. л. сметаны;

3 яйца;

9 ст. л. творога;

2 стакана (175 г) овсяных хлопьев;

4 ст. л. меда;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. корицы.

Как готовить яблочный пирог без муки и сахара

Смешать творог со сметаной, медом, добавить соль и пробить блендером до однородности. Вмешать в массу яйца. Овсяные хлопья измельчить - до состояния муки, но крупной фракции. Смешать с разрыхлителем и корицей добавить в основную массу. Перемешать до однородности.

Дно формы для выпечки (диамтер 24 см) выстелить пергаментом, смазать маслом стенки, можно присыпать манкой. Переложить тесто в форму и разровнять. Яблоки разрезать пополам и нарезать тонкими слайсами. Выложить слайсы яблок, слегка утапливая их в тесто, в виде цветка - сначала по диаметру, а затем, двигаясь к центру, закрыть всю поверхность пирога. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Если яблоки после выпечки покажутся сухими, то их можно смазать тонким слоем варенья (например, абрикосового) или меда с водой.

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