Некоторые люди измеряют свою самооценку на основании одобрения, которое получили со стороны кого-то, отметили эксперты.

Некоторые люди хотят знать, как правильно жить в этом мире, а кто-то хочет распознать тех, кому нужны соцсети для того, чтобы получить одобрение.

Как оказывается, людей, которые в сети ищут одобрения, можно распознать по наличию 7 черт характера, говорится на HackSpirit. По сведениям эксперта, такие люди стремятся привлечь внимание и имеют низкую самооценку.

Вот какие еще черты характера приписывают желающим заполучить одобрение в соцсетях:

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высокий уровень нарциссизма - такие люди хотят чувствовать себя важными, поэтому часто публикуют контент, в котором они в центре внимания;

страх что-то упустить;

отсутствие взаимодействия с реальными людьми;

перфекционизм.

Любителям заполучить одобрение в интернете присуща еще одна черта - они измеряют свою самооценку на основании одобрения, полученного со стороны кого-то.

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