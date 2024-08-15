Некоторые люди хотят знать, как правильно жить в этом мире, а кто-то хочет распознать тех, кому нужны соцсети для того, чтобы получить одобрение.
Как оказывается, людей, которые в сети ищут одобрения, можно распознать по наличию 7 черт характера, говорится на HackSpirit. По сведениям эксперта, такие люди стремятся привлечь внимание и имеют низкую самооценку.
Вот какие еще черты характера приписывают желающим заполучить одобрение в соцсетях:
- высокий уровень нарциссизма - такие люди хотят чувствовать себя важными, поэтому часто публикуют контент, в котором они в центре внимания;
- страх что-то упустить;
- отсутствие взаимодействия с реальными людьми;
- перфекционизм.
Любителям заполучить одобрение в интернете присуща еще одна черта - они измеряют свою самооценку на основании одобрения, полученного со стороны кого-то.
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